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身分證秀出來！名字叫「ㄧ ㄏㄨㄚ」　人氣蛋餅店全桌「免費吃到飽」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／宜華手工粉漿蛋餅Uber Eats網頁
圖／宜華手工粉漿蛋餅Uber Eats網頁

全台「ㄧ ㄏㄨㄚ」準備出列！為歡慶母親節，主打台式傳統風味的「宜華手工粉漿蛋餅」推出快閃優惠，即日起至5/12為止，只要名字叫「ㄧ ㄏㄨㄚ」，不限聲調即享一桌「免費吃到飽」，全桌至多四人爽嗑招牌餐點，超狂好康快把握！

發跡自嘉義的「宜華蛋餅」憑藉手工粉漿蛋餅備受饕客喜愛，共有九層塔、打拋豬、起司、燒肉、鮪魚、泡菜、燻雞達15款口味任選，也提供早餐店經典吐司、點心、飲品等，目前於台中、嘉義、台南、高雄各有分店。此次品牌祭出「尋找宜華大作戰」，5/12前凡到店用餐，出示證件確認名字為「ㄧ ㄏㄨㄚ」，不論是一聲、二聲、三聲或四聲，整桌用餐皆由店家招待。

活動限含「ㄧ ㄏㄨㄚ」本人最多四人，為方便店家作業流程，必須「一次」點單完畢，加點者則需要自費。提醒大家活動限內用，外帶或打包不適用，用餐時間限一小時，若用餐中途有加點者則不在此限。

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