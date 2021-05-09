身分證「520」中2碼　全桌鮑魚、大干貝吃到飽！馬辣加碼「芒果無限吃」

鍋控身分證亮出來！為歡慶母親節，超人氣連鎖火鍋品牌「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」祭出5月限定優惠，只要同行一人對中「5、2、0」任2碼，全桌免費升級「九孔鮑魚吃到飽」，「新馬辣經典麻辣鍋」則為「生食級大干貝吃到飽」。而繼大湖草莓快閃結束後，馬辣也換上夏季水果霸王「屏東土芒果」不限量接力，芒果控絕對要吃爆！

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 粉絲俱樂部、新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部

即日起至5/31為止，只要3成人同行並提前至少一天訂位，同行者其中一人身分證含「5、2、0」任兩個數字，於馬辣用餐全桌可免費「九孔鮑魚」吃到飽，於新馬辣則可無限爽嗑「生食級大干貝」，不論是犒勞媽媽還是一般聚餐都超合適。提醒活動無法與其他任何行銷優惠併用，到店記得主動告知店員欲參與的活動。

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 粉絲俱樂部

不僅如此，每逢冬季的馬辣「大湖草莓吃到飽」引爆話題，迎來夏天的同時，馬辣也正式帶著屏東土芒果回歸。主打產地新鮮直送的芒果香甜指數極高，每顆土芒果還為大家特別剝好，串成一支支「土芒果花」美觀又方便食用。而5月「299午茶方案」也同場加映，16款哈根達斯及莫凡彼冰淇淋、甜點冰櫃、花茶、咖啡、飲品無限供應，小資下午茶手刀衝！

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