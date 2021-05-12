午餐限定「五星吃到飽」超值吃法！台北萬豪Buffet甜點爆炸強，輕鬆吃回本

週間能夠在台北自由吃午餐的人可要把握機會了，五星級的萬豪酒店推出了週間中午才有的超超超超值 buffet，只要八百元就可以吃到單點等級超強甜點和哈根達斯冰淇淋，隨便吃幾口不用飽到撐炸就已經回本啦！

來到萬豪酒店一樓的 Garden Kitchen，看著外面的花園來吃 buffet 就是舒適！

明亮大器的用餐空間。

也有包廂。

來看一下菜單。八百元就可以享用所有精彩的 buffet，如果點主餐的話則已經包含這八百元的 buffet，換句說話假設妳今天想吃八百元的 buffet，再加 180 元就可以點牛肉培根起司飽，而且拜託大家相信我，培跟牛肉起司堡真的超好吃，超級划算的，待會就會看到起司堡以及另外三種主餐的精彩真相。

取餐區，動線寬敞明亮。

自助餐檯還包括義式蜜瓜火腿、挪威煙燻鮭魚等開胃菜，以及冷肉起司檯，還有各款精湛熱食、義式燉飯或義大利麵、純手工義式 Pizza、熱騰騰的現煮麵點，以及精美甜點、鮮果、飲品及哈根達斯冰淇淋 BAR 等。

哈根達斯有四種口味可選，光這個我就覺得值回票價了，才八百元就可以吃到爽啊！不過 Garden Kitchen 厲害的不是只有這個冰淇淋喔！

各類熟食。

蔬菜生鮮區。

這次全新概念半自助餐·主打「仙女系」水生菜BAR，特選以 LED 燈照射栽種的多款新鮮生菜如芝麻葉、蘿拉蘿莎萵苣、奶油萵苣等，以及野生苦瓜、石蓮花、紫地瓜等超過二十種蔬菜莖類，搭配柑橘油醋、義大利頂級橄欖油、義大利陳年巴薩米克老醋等逾十二款嚴選醬料，以及數款果乾、堅果，讓自助餐吃出時尚、健康及輕盈「仙氣」。

但我覺得最厲害的是甜點區，我覺得 Garden Kitchen 好像是被 buffet 耽誤的甜點店啊！

尤其是這個馬卡龍，水準之高完全超越一般甜點店了，真難相信這竟然是 buffet 提供的，而且才八百元等級的 buffet，太不可思議。這個馬卡龍吃個兩三個都不過份，再加上哈根達斯冰淇淋應該已經回本了吧！

除此之外，不定時的還有桌邊義式窯烤披薩的送餐服務，饕客可以自行決定是否收下披薩。

薄脆的義式披薩也是頗具水準。

厚煎美國牛肉培根艾曼塔起司堡 NT$980

特選牛絞肉、洋蔥、荳蔻製成美味漢堡排，與香濃艾瑪塔起司、烤培培根、新鮮萵苣、綠火焰生菜夾入以奶油煎過的布里歐麵包，附上醃漬小洋蔥、酸黃瓜、香脆薯條。

超好吃的起司牛肉堡，比很多漢堡專賣店的要強太多了，還有一旁的薯條也超好吃。食量大的人別想太多，這 980 元的主餐真的可以放心點下去，加上超強的 buffet 絕對是這次最經濟划算的組合了。

爐烤肯瓊風味春雞 NT$1080

肉質軟嫩美國進口小春雞以大蒜、洋蔥、紅椒、黃芥末醃漬一天後爐烤而成，搭配香脆薯條及季節考時蔬。雞皮酥脆鹹香，春雞的肉質沒話說。

碳烤美國濕式熟成肋眼牛排 NT$1880

富含油花的美國 Prime 濕式熟成牛肉肋眼，以海鹽和胡椒簡單佐味後先煎再烤，呈現原始美味，附上馬爾頓海鹽及季節炒蔬菜。愛吃肋眼牛排的別錯過！旁邊的馬鈴薯泥非常加分。

碳烤豪華海鮮盤 NT$2180

申爐烤波士頓龍蝦(半隻)、嫩煎北海進干貝、香烤南非鮑魚、烤澎湖透抽組成。名款新鮮海鮮以海鹽及胡椒簡單佐味，呈現原始美味。搭配碳烤蔬菜。

龍蝦肉很Q彈，其他的海鮮也都帶有聞了會令人相當愉悅的碳烤香氣，熱愛海鮮的人不能錯過。另外值得一提的是只有這盤有薯格子，這比薯條還要好，口感真的很棒！

我得說，水準之上的熟食，超強的甜點，搭配後方的花園景致，這八百元的週間限定午餐真的實在是太值得啦！

不論是上圖紅色的馬卡龍，還是下圖冰淇淋上面的綠色馬卡龍，都超級好吃的，真的再次呼應 Garden Kitchen 是一家被 buffet 耽誤的甜點店（被揍）

49

2021/6/30 前來用餐還免收服務費，是不是太佛了～

台北萬豪酒店

http://www.taipeimarriott.com.tw/

台北市中山區樂群二路199號 (與敬業四路交叉口) (地圖點此)

務必訂位 (02)2175-7957

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」