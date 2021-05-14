瑞芳在地小吃！ 50年古早味三輪車割包 比米其林推薦的割包更好吃

這天本來是想說來瑞芳買個多年不見的龍鳳腿，買完以後正在街上閒逛，就發現了這家賣割包/刈包的攤販。會注意到他是因為攤販看起來不起眼，但陸續一直有在地人前往購買，然後看了一下它那一鍋五花肉還是三層肉，覺得好像有點厲害，就買了一個來試試看，沒想到驚為天人，決定回來要分享一下這家好吃的瑞芳古早味三輪車割包囉！下圖是從 Google 街景節錄，就在 7-11 & 中華電信旁。

買的當下只有覺得超好吃，想說回來要撰文分享一下這麼棒的在地小吃，個人是覺得比一旁的龍鳳腿更值得品嚐啊！一邊整理照片一邊查，這才發現原來這家瑞芳古早味三輪車割包已經是在地50年的知名小吃。

這邊順便分享一個2021年電視台介紹的影片，影片中可以發現第二代已經接手。如果是上午來，應該會遇到接手的第二代，這時候可能可以加價買到有瘦肉的割包，攤販車上也會貼上另外一張菜單價目表，而像我們這天是下午來的話，應該就是遇到第一代的老闆親自販售無瘦肉且比較便宜版的古早味割包了。

影片：https://youtu.be/jZWEuxFlphw

看電視節目介紹才知道，原來連割包本身都是自家生產，用無漂白的麵粉親手揉置而成，這就真的難得，而且這割包很軟很好吃，與滷得鹹香的三層肉真的是超搭的。

這就是第一代的老闆游先生，正在專心的製作我們的割包。

看看那一鍋滷的鹹香撲鼻的三層肉和肥肉，超級期待的啊！

這個美味割包的作法是先塗上他們家的醬料，然後塞入滿滿的偏肥三層肉，再填入清爽帶甜味的酸菜，最後灑上花生粉和香菜而完成，看似簡單，吃起來卻很不簡單！

傳統台灣割包裡面用的是肥肉，這件事情對於現代注重健康飲食的人來說覺得挺罪惡的，所以想要把肥肉換成瘦肉，這也是接手的第二代開始引入瘦肉版割包販賣的原因，但吃割包這麼多年，肥肉瘦肉來回混合過數次，我逐漸理解，不是因為肥肉好吃所以割包要用肥肉，而是：

割包的配料組就是要靠肥肉才能完美襯托！

為什麼我這麼說？因為我發現，割包本身與花生粉這兩樣東西其實會相當的「吸口水」，再搭配瘦肉時會更乾，吃起來真的很不爽口，只有肥肉中的油脂能夠中和這個現象；若靠過多的醬汁來「保濕」又會把割包給弄得濕濕爛爛的，也不是很好的作法，所以古早味使用肥肉當作主體，不知道是經過深思熟慮還是誤打誤撞，總之這美味就這麼出現了。

但現代人為了健康要求換成瘦肉，是的，我也同意吃起來應該更健康了，可是，這割包也確實變得沒有原本那麼好吃了。我在其他地方吃過全瘦肉的割包，真的好乾啊！很不爽口耶！

寫到這兒不免感嘆，現代人為了追求健康的飲食，也正在讓一些傳統的古早味消失中，但，追求健康飲食也是對的，這之間要怎麼平衡與保留，我不知道。

撇開沈重的話題，還是來說說這古早味割包有多美味吧！

軟綿的割包配上清爽的酸菜和花生粉，就已經是超好吃的台灣古早味組合，最後鹹香的偏肥三層肉可說是強勢介入成為最耀眼的主角，這之間的鹹、香、甜、膩比例各家有所不同，我只能說瑞芳這家古早味割包是我們吃過的最好吃的割包，沒有之一，遠遠的比台北公館那個獲得米其林推薦的要割包好吃太多了。

其實台北公館那家也不差啦，肥瘦比例可以自己選，只是那家不論瘦肉還是肥肉都切的好碎，吃起來口感沒那麼好，而且鹹香甜的比例也沒有瑞芳這家那麼好，就相形遜色了一點。

總之這家瑞芳古早味割包真的是太值得一吃了。雖然隔壁龍鳳腿比較有名，但其實我真心覺得割包好吃多了耶！也更值得專程來吃一份，又不用像龍鳳腿那樣排隊到天荒地老海枯石爛嘛…

話說回來那天我們還是有買龍鳳腿，這龍鳳腿也縮水太多了吧…

瑞芳古早味三輪車割包

瑞芳中正路65號（電信局前）

0909-932-220

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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