煮白木耳養生？專家提醒：「沒煮透的話，根本沒用」

白木耳被稱為銀耳、白耳子，被稱為「菌中之冠」的美譽，在中醫眼裡，白木耳不但營養滋補，能補充膠原蛋白，更因為膠質不輸燕窩，口感也很類似，被稱為「平民燕窩」，不過卻有專家提醒，白木耳如果沒有煮透，無法發揮營養價值。

遠東中醫診所院長洪鴻敏指出，多數民眾會購買爽口鮮脆，呈白色的白木耳，煮成甜品食用，但沒有完全煮透的白木耳，無法發揮本身的營養價值。一般新鮮白木耳，用小火慢燉，五分鐘之後耳片會逐漸化開。由於富含水溶性膳食纖維，因此會越煮越濃稠，直到整體呈現黏稠透亮的狀態後，才能發揮白木耳自身的營養價值。

遠東中醫診所院長洪鴻敏。圖／8more提供

台灣的白木耳產量雖少，品質是非常優良的，8more是台灣第一家以新鮮白木耳熬煮的手工白木耳飲料品牌。業者認為，一般進口的乾燥白木耳，會有化學添加物或農藥殘留疑慮。選購首要條件，要向信任的店家購買，並且盡量不要選擇散裝、沒有明確標示的產品。