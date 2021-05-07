份量大又多汁！台北「美式漢堡店」5家人氣最高，「亞洲最好吃漢堡前50」兩家必衝

台北速食餐廳承襲道地的美式風格，提供饕客一處大口品嘗美式漢堡、享受微醺時刻的放鬆場域，也是家庭聚餐、朋友餐敘、姊妹淘聚會的好去處。小編今天整理台北5家人氣漢堡店，在Google上皆為4顆星以上的高評價，主餐、配餐同等吮指美味，保證絕不踩雷。

Selfish Burger 喀漢堡

圖／Selfish Burger 喀漢堡臉書粉專

台北知名美式漢堡店之一的「Selfish Burger 喀漢堡」位於人潮聚集的信義區，鄰近四四南村吸引許多文青饕客上門，販售的美式漢堡不只台灣人愛吃，連美國人也曾在網路上大力推薦。「Selfish Burger 喀漢堡」店裝走輕工業風，大片玻璃窗營造明亮舒適的用餐環境，開放式廚房除了能欣賞漢堡的製作過程外，也能細細品味淡淡食材香在室內發散的美好。人氣品項「雙層宿醉」以店家特製的奶油地瓜布里歐為基底，口感鬆軟綿密還帶有淡淡的地瓜甜味；麵包內層夾有誘人的半熟蛋搭配美國choice等級的雙層漢堡牛肉，吃起來飽足又多汁，多種配料推疊出多層次風味且厚感十足，是款視覺與味覺都滿足的享受。另有僅以1/4低糖調配的黑糖竹炭麵包可選擇。除了多款漢堡主餐外，現場還提供炸物小點、酒精飲料等，是適合三五好友聚會的好去處。

圖／Selfish Burger 喀漢堡臉書粉專

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圖／IG網友jian_food授權

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地址：台北市信義區莊敬路180號

Burger & Co.皇后漢堡

圖／Burger & Co.皇后漢堡臉書粉專

「Burger & Co.皇后漢堡」位於車來人往的通化夜市周邊，由饒舌天團頑童MJ116成員E.SO瘦子經營的美式漢堡店，除了有明星的頭銜加持外，2019年更入選為全亞洲最好吃的漢堡前五十名，《Big 7 Travel》給了「漢堡看似樸實無華，但咬下去極度美味」的高評價，在Google上也擁有4.4顆星的好評。Burger & Co.手製漢堡主打採用100%高品質牛絞肉製作，特製麵包蓬鬆Ｑ彈中帶有淡淡甜香，招牌品項「那個漢堡」夾有手製漢堡肉、美國起司、生菜、番茄、紅洋蔥、獨門醬料等，口感彈牙多汁、牛肉香氣強烈，是款沒有負擔、樸實卻經典的美味。除了漢堡外，另有雞翅、薯條、飲料等可選擇，手牛城野雞翅、起司醬薯條為人氣配角。

圖／Burger & Co.皇后漢堡臉書粉專

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圖／IG網友haochi_map授權

地址：台北市大安區通安街49號

Burger Ray個性漢堡

圖／Burger Ray個性漢堡臉書粉專

「Burger Ray個性漢堡」位於國父紀念館周邊，2019年同樣獲旅遊網站《Big 7 Travel》評選為全亞洲最好吃的漢堡前五十名之ㄧ，給予「漢堡美味多汁，必須用手套以防它的汁液過剩」的好評，主打漢堡可依個人口味喜愛，自己動手搭配組合，使用USDA Choice冷藏牛肉，以牛排館的規格提供五分熟、七分熟、全熟，三種不同熟度選擇。人氣品項「心臟病堡」走奢華路線，內裏除了漢堡肉外，還搭配鴨肝、松露等高級食材，整體味道相當強烈每一口都過癮。值得注意的是，取餐處旁邊有辛香配料、洋蔥以及醬料自助區，可根據當天心情調配出不同風味的個性漢堡，適合喜歡重口味的老饕。

圖／Burger Ray個性漢堡臉書粉專

圖／Burger Ray個性漢堡臉書粉專

圖／Burger Ray個性漢堡臉書粉專

圖／Burger Ray個性漢堡臉書粉專

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地址：台北市大安區忠孝東路四段250-4號

Stan & Cat 史丹貓美式餐廳

圖／Stan & Cat 史丹貓美式餐廳臉書粉專

「Stan & Cat 史丹貓美式餐廳」分別在台北西區與東區皆有分店，店裝走美式休閒風格，運用多種色彩點綴營造出活潑氣氛，用餐空間小巧卻精緻。史丹貓美式餐廳除了提供牛肉堡外，還有雞肉、魚漢堡等，另有創意豪華早午餐、美式起司歐姆蛋、三明治、義大利麵以及排餐等多樣化的餐點。Stan & Cat販售的漢堡不只多汁美味，份量也足夠，且不定期推出新口味，如近期推出的酪梨漢堡就在網路上擁有超高人氣。

圖／IG網友ilovedessertssssss授權

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圖／Stan & Cat 史丹貓美式餐廳臉書粉專

圖／Stan & Cat 史丹貓美式餐廳臉書粉專

圖／Stan & Cat 史丹貓美式餐廳臉書粉專

圖／Stan & Cat 史丹貓美式餐廳臉書粉專

圖／Stan & Cat 史丹貓美式餐廳臉書粉專

圖／IG網友i.am.olafood授權

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地址：

西門店／台北市萬華區昆明街138號

忠孝店／台北市大安區敦化南路一段160巷26號

Bravo Burger發福廚房

圖／IG網友yenyen.hungry授權

「Bravo Burger發福廚房」在台北松山區、文山區、公館商圈、林口皆有分店，致力於成為台灣美式火烤漢堡的領導者，每一道餐點都是100%現作，堅持無其它添加物，只用少許鹽和胡椒提味，提供最純粹的多汁原味。Bravo Burger發福廚房販售的漢堡物美價廉，份量又大，招牌品項「花生醬牛肉堡」吃得到濃郁花生香氣，在網路上有極高人氣。

圖／IG網友yenyen.hungry授權

圖／IG網友xiaoyu721120授權

地址：台北市中正區羅斯福路四段44之1號2樓

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