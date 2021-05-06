與媽咪合照請吃「漢堡王」！ 連續7天「7大品項買1送1」牛排堡、中薯與雞塊統統都有

母親節將至，各大業者紛紛推出母親節優惠「力挺辛苦的媽咪」，這回知名速食店漢堡王（Burger King）推出超狂「連七天買一送一」活動，號稱五月「隱藏版優惠券」，只要與媽咪合照並更換社群軟體大頭貼，並出示至門市店員，即可享7大品項買一送一，從花生脆雞堡到可樂雞塊統統都有，只有5月7日起至5月13日喔，快把握機會快衝！

圖／漢堡王提供

全球速食品牌「漢堡王」，自1990年在台灣擁有第一家分店後，至今在台灣仍然屹立不搖，尤其推出各式特色招牌漢堡，吸引許多美食饕客前往消費。這回因應「歡慶母親節」推出限時買一送一活動，千萬不能錯過。

活動僅限於5月7日起至5月13日的連續7天營業時間，只要能與不論媽媽、外婆、奶奶甚至乾媽等女性長輩合照，並上傳至Facebook、Line或Instagram大頭貼「大膽表達愛媽咪」之意，經門市店員確認後，即可獲得系列品項買一送一優惠，堡類包含小華堡、牛排醬燒牛肉堡與花生脆雞堡；炸物則包含中薯、辣薯球與10塊BK雞塊；飲料則為大可，以上統統買一份，另一份由漢堡王招待！

圖／漢堡王提供

不僅如此，為了犒賞長輩，漢堡王還加碼「家長與小孩」合照並更換社群頭貼，也享有買一送一優惠，合照對象包含小孩、寵物（動植物皆算）等。值得注意的是，一人每日每品項只能購買2份喔，要吃的快揪「媽咪」合照囉。

圖／漢堡王提供

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