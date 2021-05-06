南臺灣「299元吃到飽」4選來了！燒烤、鴛鴦鍋、炸雞統統無限爽吃

繼推出北台灣與中台灣系列吃到飽後，這回巡迴到南台灣囉，小編嚴選南台灣4家「299元」吃到飽的高CP值餐廳，不論是燒烤或火鍋都有。再加碼同場加映「窯烤披薩＋炸雞無限吃到飽」，快一起來看看吧。

台南總店「豬對有韓式烤肉吃到飽」，爽吃數十種韓式料理

「豬對有韓式烤肉吃到飽」是知名韓式燒烤吃到飽品牌，且總店就在台南。該韓式燒肉主打「佛心價格」爽吃燒肉，平日中午只要299元、晚上與假日也只要369元，無限爽吃數十種韓式料理，像是招牌烤肉，包含豬五花、豬梅花、雞腿排、雞丁等，還有滿滿的蝦子與魷魚無限取用；至於熟食區，有炸雞、春川炒雞、玉子燒、年糕與薯條等，絕對是大小朋友的愛；而還有火鍋，可選擇各式肉片、泡菜、菇類與各式泡麵；最後甜點部分有飲料、冰淇淋等，絕對吃飽飽，很適合小資族飽餐一頓！

台南總店

地址：台南市中西區永華路一段330號

電話：06-299-3578

高雄青年店

地址：高雄市三民區青年路二段535號

電話：07-780-9955

圖／豬對有韓式烤肉吃到飽－台南總店臉書粉專

圖／豬對有韓式烤肉吃到飽－台南總店臉書粉專

「一鍋之主崇明店」號稱上菜速度超快，湯底還可做成鴛鴦鍋

說到台南的吃到飽火鍋店，一定會想到位於台南東區的「一鍋之主崇明店」，原採單點消費，但於上月開始正式推出「均一價吃到飽299元」超值服務。湯鍋很貼心可以做成單種或鴛鴦鍋，並有原味、素食、麻辣、泡菜與牛奶供選擇，而肉類主要有牛豬雞三種，其他還有蝦子、魚、各式青菜與餃類等，尤其該店號稱「沒有點單次數限制」且上菜數度快，保證2小時可以吃飽飽。另外自助飲料吧、冰淇淋、科學麵與白飯也是隨意取用，CP值超高，快揪團吃起來啦。

地址：台南市東區崇明路403號

電話：06-290-4748

圖／IG網友purplefake授權

圖／IG網友purplefake授權

12人同行1人免費，「月季特色鴛鴦火鍋」打卡再送黑金櫻桃鴨胸

「月季特色鴛鴦火鍋」絕對是台南人氣必吃的鴛鴦火鍋吃到飽餐廳，目前在屏東也有兩家門市。該店擁有超狂澳洲肩胛肉、低脂牛、美國牛胸腹肉與台灣梅花豬、雞肉等吃到飽，統統只要最低299元起（限定平日中午），最貴晚餐與假日也不過349元。現在還推出加149元海陸吃到飽，可以爽吃美國頂級Prime霜降牛肉與翼板牛肉等；加99元則享白蝦、深海槍烏賊、文蛤與鮮魚片等無限吃。現在打卡還加碼贈送「黑金櫻桃鴨胸」喔！

台南東區門市

地址：台南市東區中華東路三段285號

電話：06-267-8778

屏東驛站門市

地址：屏東市公勇路62號2樓(屏東火車站二樓)

電話：08-751-7110

東港沿海門市

地址：屏東縣東港鎮沿海路73號

電話：08-8323978

圖／月季。特色鴛鴦火鍋吃到飽—台南文化中心門市臉書粉專

圖／月季。特色鴛鴦火鍋吃到飽—台南文化中心門市臉書粉專

圖／月季。特色鴛鴦火鍋吃到飽—台南文化中心門市臉書粉專

人氣燒烤「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」超過10種肉必嚐鮮

高雄的發展有共睹，位於高雄左營漢神巨蛋旁的「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」，從捷運凹子底站出站後步行不用5分鐘，其實在台中也有兩家分店，可見人氣非凡。若是平日下午4點30分前進場，每人只需要299元，晚餐與假日時段皆為一人339元，提供超過十種的肉種，牛豬雞肉都有，尤其醬燒與辣味調味的肉種特別受歡迎，還會附火鍋與火鍋料吃到飽，其他還有各式韓式小菜、飲料、炸物自助吧無限供應，值得注意的是，有網友特別提到他們還提供煉乳銀絲卷，熱騰騰的裹上煉乳超好吃，而且明亮黃燈的裝潢風格更是吸引許多燒肉饕客光顧，CP值真的不錯呢！

地址：高雄市左營區博愛二路160號

電話：07-558-7899

圖／好好吃肉 韓式烤肉吃到飽-高雄左營店臉書粉專

圖／好好吃肉 韓式烤肉吃到飽-高雄左營店臉書粉專

同場加映：「Double Cheese」超過20幾種披薩＋炸雞無限爽吃

經歷了物價上漲，Double Cheese窯烤披薩專賣店，從原本的最低299元起，為了提供更優質的餐飲服務，目前平日最低午餐為320元、其他時段則為349元，但仍不減其人氣，目前台南與高雄都有分店。該店主打超過20種窯烤披薩與黃金酥脆炸雞無限爽吃，人氣披薩口味包含明太子乳酪、龍蝦舞沙拉、泡菜豬五花與熱帶草莓等；炸雞則有黃金炸雞、皮酥內嫩的啾西炸雞等。另像是高雄店還有揪團滿10人打卡，直接送隱藏版鮮甜干貝海蝦披薩一個喔，不要猶豫快呼朋引伴一起爽吃吧！

高雄大樂店

地址：高雄市三民區聯興路70號(民族大樂後面)

電話：07-386-6016

台南成大店

地址：台南市東區長榮路三段47號

電話：06-236-3618

台南公園店

地址：台南市中西區公園路80號

電話：06-221-8568

屏東店

地址：屏東縣屏東市仁愛路90號

電話：08-766-8958

備註：屏東店更新菜單，販售內容價格與其他分店不同

圖／Double Cheese 台南公園店臉書粉專

圖／Double Cheese 台南公園店臉書粉專

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