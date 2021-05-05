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火鍋店「媽媽幾歲送幾顆蛤蠣」母親節優惠！超狂「寄蛤蠣券」分批兌換，台北台中都有份

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蛤?!火鍋店提供
圖／蛤?!火鍋店提供

超商咖啡開放寄杯不稀奇，但你聽過蛤蠣好康也能分批兌換嗎？以爆量蛤蠣鍋最為知名的粵式火鍋品牌「蛤?!」即日起集結2家分店祭出母親節優惠，活動期間到店用餐，即享媽媽「幾歲送幾顆蛤蠣」優惠，更首創「寄蛤蠣券」，讓大家下次再兌換，不必擔心吃不完浪費食物。

「蛤?!」台中公益店活動即日開跑截至5/9，台北市民店5/8、5/9限定，建議提前訂位。圖／蛤?!火鍋店提供
「蛤?!」台中公益店活動即日開跑截至5/9，台北市民店5/8、5/9限定，建議提前訂位。圖／蛤?!火鍋店提供

正宗卜卜蜆專門店「蛤?!」主打港澳風打邊爐，此次配合母親節推出限定優惠，即日起至5/9止，凡與媽媽或阿嬤一同至台中公益店用餐，現享「幾歲送幾顆蛤蠣」，台北市民店也於5/8、5/9同步參與此活動。值得一提的是，「蛤?!」獨家祭出「寄蛤蠣券」，上桌前可先決定今日份兌換的蛤蠣顆數，剩餘數量即可保留於下回用餐使用，延長優惠有效期限。

80歲媽媽可獲贈80顆新鮮蛤蠣，若擔心吃不完，可先吃50顆，剩餘30顆可憑券下回兌換。圖／蛤?!火鍋店提供
80歲媽媽可獲贈80顆新鮮蛤蠣，若擔心吃不完，可先吃50顆，剩餘30顆可憑券下回兌換。圖／蛤?!火鍋店提供

提醒大家每桌僅可一位媽媽參加，需出示身份證核對年齡，任何歲數的母親都適用，年齡越高越划算。此外，台中店也獨家加碼，凡提前預約晚間包廂，8人以上不僅免低消，還會加贈芝麻火烤春雞，幫大餐再升級，母親節不怕想不到地方慶祝啦！

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