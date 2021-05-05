錢都涮涮鍋「全面85折＋小米酒酒釀鍋」台東專屬！加碼全台「關廟鳳梨霜淇淋」吃到飽

鍋控出擊！平價連鎖鍋物品牌「錢都涮涮鍋」日系二代店去年陸續於桃園、台北東區登場，如今宣佈將首度插旗台東，祭出長達兩周的限定85折優惠。而位於板橋的雙十店，也於即日起換上二代店店裝重新開幕，並獨家優先供應最新「關廟鳳梨霜淇淋」，讓大家火鍋、甜點一次滿足。

圖／錢都涮涮鍋提供 圖／錢都涮涮鍋提供

堪稱高CP值火鍋必吃的「錢都涮涮鍋」二代店首度插旗台東，5/7開幕當日至5/20期間祭出「全面85折」優惠，除了讓在地人新增一處小火鍋選項，台東博愛店也特別結合當地特色，5/21起推出限定款「小米酒酒釀鍋」，讓民眾吃鍋也能感受家鄉味。提醒大家開幕85折優惠品項不含經濟鍋、經濟雙拼鍋與特價鍋。

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此外，錢都涮涮鍋也沒忘記搭上鳳梨話題，打造關廟鳳梨霜淇淋，配合雙十店重新開幕也搶先上市，讓板橋人今天就能吃一波最新口味飯後冰品，其他分店5/17陸續吃得到。而因應母親節，全台錢都火鍋即日起至5月底推出「愛已成舟套餐」，可享肉品七選一、兩份小菜盤、兩份附餐，5/8至5/9當日媽媽到店用餐，還會額外贈送限量小禮，這個月安排時間吃大餐犒賞媽媽吧！

圖／錢都涮涮鍋提供

錢都涮涮鍋二代店

台東博愛店地址：台東市博愛路321號板橋雙十店地址：新北市板橋區雙十路二段132號

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