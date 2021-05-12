澎湖不只海味！ 推薦道地特色「澎湖名產、伴手禮」一次看

每年四月到九月是澎湖的旅遊旺季，到澎湖除了跑遍各大景點、玩玩水上活動之外，絕對不能忘記的就是澎湖伴手禮了！畢竟都到澎湖了，不買實在太可惜啦～送禮自用兩相宜，快跟著小編看下去吧！

澎湖黑糖糕

澎湖黑糖糕。 圖／IG, rurohandaily

澎湖以海鮮盛名，名產怎麼會是黑糖糕呢？其實黑糖糕的出現最早要追溯於日治時期，那時候的澎湖進駐了許多沖繩人以及日本糕餅店，而黑糖糕就是由沖繩的琉球粿加以改良而來！以黑糖、水、低筋麵粉等原料，製作出香嫩可口的黑糖口，一口咬下去相當扎實，加上白芝麻的點綴，因為口味獨特，所以黑糖糕就成了澎湖特色伴手禮啦！

推薦店家：媽宮、御品家

【媽宮】

地址：澎湖縣馬公市中正路20號

營業時間：09:00-22:00

【御品家】

地址：澎湖縣馬公市惠安路20號

營業時間：08:00-21:00

澎湖干貝醬/海鮮醬

澎湖干貝醬。 圖／IG, goodies_penghu

因為污染程度相對較低、年降雨量少、海水平均鹽度高，澎湖的海鮮特別新鮮！所以到澎湖必吃現撈海鮮以外，別忘了帶一點澎湖海鮮醬回本島細細品嘗～澎湖的海鮮醬最有名的就是干貝醬啦！其實每一家的干貝醬都很美味，畢竟都是來自澎湖新鮮的海產，另外也有小管醬、飛魚卵醬等，絕對必買！

小編偷偷說：大辣的干貝XO醬簡直人間美味～小編每次去澎湖都會買！

推薦店家：菊之鱻、天人菊名產行

【菊之鱻】

地址：澎湖縣馬公市鎖管港1062號

營業時間：週一到週五9:00-12:00／13:30-17:00

【天人菊名產行】

地址：澎湖縣馬公市中正路5巷6號

營業時間：08:00-22:00

澎湖奶油花生酥

澎湖奶油花生酥。 圖／IG, taichung_city_foodie

澎湖的地形為砂質地形，這樣貧脊的土地就可以種出好吃的花生！澎湖的花生不同之處在於它比較結實飽滿，咬下去又香又脆，而花生酥就是由這花生衍伸而來的名產！除了當地人喜歡，有許多日本人前往澎湖也會大量購買，吃起來甜而不膩、清脆可口。不過每一家的花生酥口味略微不同，但都各有擁護者，大家可以去試吃看看再買！

推薦店家：正一食品、玉春澎湖海產

【正一食品】

地址：澎湖縣馬公市惠安路6號

營業時間：07:00-21:00

【玉春澎湖名產】

地址：澎湖縣西嶼鄉池西村179之1號

營業時間：08:00-17:00

澎湖鹹餅

澎湖鹹餅。 圖／IG, ellisa_taiwan

澎湖鹹餅是相當具有特色的澎湖名產，也是澎湖特有的餅乾，於清領時期傳入澎湖，主要以麵粉、蔥丁、豬油、胡椒等材料製作而成，口味偏鹹，不過現在經由許多店家漸漸改良成現代人喜歡的口味，仍然是不敗的澎湖名產之一啊！

小編偷偷說：吃鹹餅配上一杯無糖茶（或是澎湖風茹茶）剛剛好，大家可以試試看喔！

推薦店家：媽宮、泉利糕點

【媽宮】

地址：澎湖縣馬公市中正路20號

營業時間：09:00-22:00

【泉利糕點】

地址：澎湖縣馬公市民權路84號

營業時間：08:00-21:30

澎湖西衛麵線

澎湖西衛麵線。 圖／IG, kau671208

澎湖馬公市的西衛里因為氣候和地理環境很適合製作麵線，而成了手工麵線大本營，天氣好的話也有機會在西衛里看見師傅在曬麵條喔！西衛麵線的製作至今已經有百年的歷史，從麵糰、「桿」、「拉」、「醒」、「甩」、「曬」，每個步驟都不能馬虎，耗時也費力，至今堅持手作的師傅已經不多啦！若要買手作西衛麵線，到澎湖可別錯過了！

推薦店家：三兄弟手作麵線

地址：澎湖縣馬公市光復路378號

營業時間：07:00-15:00

澎湖花枝丸

澎湖花枝丸。 圖／IG, eakira551

到澎湖吃一口花枝丸絕對為之驚嘆，它的花枝丸「高含肉率」，也就是一口咬下便能吃到真！的！花！枝！那花枝的鮮味在嘴裡綻放～相當有嚼勁，忍不住就會一口接一口，除了在當地能吃到現炸的花枝丸，許多海產行也推出冷凍包裝讓大家可以帶回本島喔！來澎湖一定要帶個兩包回去細細回味。

推薦店家：大立花枝丸、阿東花枝丸

【大立花枝丸】

地址：澎湖縣馬公市新村路27號

營業時間：06:00-18:00

【阿東花枝丸】

地址：澎湖縣馬公市大智街15號

營業時間：07:00-16:30

澎湖小管絲/小管片

澎湖小管絲/小管片。 圖／FunTime

澎湖海域盛產小管，所以到澎湖除了必玩體驗之一的夜釣小管，也可以直接在當地吃到好吃的小管麵線、熱炒小管、水晶小管等小管料理，釣不到還是吃的到！除此之外，在澎湖名產店也可以買到以新鮮小管製成的澎湖小管絲及小管片，吃起來很香，重點是不會很難咬（最討厭吃到那種會咬到嘴巴很痠的魷魚絲了XD），絕對也是澎湖必買名產之一啦！

推薦店家：新孟成澎湖名產

地址：澎湖縣馬公市三民路41號880

營業時間：08:00-22:00

菊花餅

澎湖菊花餅。 圖／IG, cyr_0223

菊花餅又稱「油餅」或「香餅」，是澎湖在地的傳統餅乾，至今已有超過五十年的歷史。不過菊花餅其實不含菊花，並且也不含任何餡料，純粹就是一片片薄薄的脆餅，因為油炸過後的餅乾造型似菊花，所以稱作菊花餅，雖為油炸製成，但吃起來不油不膩！菊花餅這個傳統餅乾已是澎湖在地知名的伴手禮啦！

推薦店家：三凱餅舖

小編偷偷說：三凱餅舖家的花生仙貝、味噌煎餅也相當熱賣喔！

地址：澎湖縣馬公市烏崁里103-3號

營業時間：08:00-21:00

風茹茶

澎湖風茹茶。 圖／IG, johanliou

風茹茶有著「澎湖青草茶」之稱，是風茹草所製成，而風茹草具有在逆境中生長的能力，耐旱、耐風、耐鹽又耐貧瘠，澎湖剛剛好是適合它生長的地方！之所以稱為澎湖青草茶大概除了口感相像之外，他們一樣可以降肝火。炎炎夏日到澎湖記得先喝一杯風茹茶消消暑，超過癮～現在也有許多店家有出茶包，可以帶回家自己慢慢泡喔！

推薦店家：原茶工坊-外婆茶故事館

地址：澎湖縣馬公市東衛里6之30號

營業時間：09:00-18:00

望安紅欉爆米花球

望安紅欉爆米花球。 圖／IG, cuteruby_

搭著船晃啊晃啊晃得來到望安，當地的朋友推薦我可以買望安超有名的伴手禮－紅欉爆米花球，一顆20元，很值得嘗鮮！他們家的爆米花不是一般的爆米花，而是一顆球，造型很可愛，吃起來脆脆的挺爽口，口感很特別，不過現在店家宣布望安店結束營業，現在可以在澎湖本島代銷店面買到喔！

推薦店家：新孟成澎湖名產、菊島五鮮上醬、太平洋海產行

【新孟成澎湖名產】

地址：澎湖縣馬公市三民路41號880

營業時間：08:00-22:00

【菊島五鮮上醬】

地址：澎湖縣馬公市仁愛路30號

營業時間：11:00-21:00

【太平洋海產行】

地址：澎湖縣馬公市中正路30號

營業時間：08:30-22:00

澎湖美食吸引人，澎湖伴手禮更是不遑多讓！看完小編介紹，是不是迫不及待要去澎湖大採購了！澎湖因為氣候與地理環境，出產許多非常道地的特色名產美食，來到澎湖別忘了帶一些伴手禮回家，一邊品嘗一邊回味美好的澎湖之旅。

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