用最細膩的美味感謝媽媽！全台6間超夯「千層蛋糕」征服味蕾快筆記

千層蛋糕是近期極受歡迎的甜點種類，多層次的甜美口感受到甜食愛好者們的推崇，由一層又一層的可麗餅與鮮奶油堆疊出的華麗滋味，總是讓人難以抗拒，下午茶、飯後甜點來上一塊更是快樂似神仙。而現在母親節就要到了，千層蛋糕會是感謝媽媽的好選項之一，但全台灣的千層蛋糕品牌眾多，各自有什麼樣的特色、甜度與口感又是如何，這都是大家迫切想知道的重要資訊，現在就來介紹全台各地的「知名千層蛋糕品牌」給大家認識吧！

Lady M

圖片來源：IG@hueiroo

傳說級的千層蛋糕，也號稱是紐約最美味的千層蛋糕，飄洋過海來到台灣後成為了台北極受歡迎的名店。即便過了多年，Lady M依然是大家心目中不敗的好味道，高級而精緻的品牌路線也成功吸引許多貴婦到旗艦店喝下午茶。

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Lady M會定期更換不同的口味，他的千層蛋糕細緻絲滑的口感征服了無數愛吃甜食的人們，精緻化的蛋糕製作也讓Lady M有著甜品界的LV之稱，也成為送禮的首選，每逢佳節推出的禮盒更是Lady M的人氣品項，還沒吃過的人若是預算許可，不妨買來一嚐。

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Lady M

據點：台北旗艦店 、台北晶華專櫃、台北遠百信義店、台中新光店

時飴 Approprié

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時飴 Approprié和一般追求華麗美觀的甜品店不同，他的產品以「單純」為賣點，產品沒有花俏的顏色或是口味，選擇最優良的食材來忠實呈現他們本身的風味。位於台北赤峰街的時飴 Approprié，從眾多甜品店中脫穎而出，以其細膩扎實的口感擄獲不少人的心。店家本身也和諸多咖啡店合作，或許你曾經在其他店家嚐過也說不定，是台北人所喜愛的樸實真摯好滋味。

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時飴 Approprié

地址：台北市中山區赤峰街8巷22號

塔吉特 Touched

圖片來源：IG@realrank_foodie

塔吉特Touched於2008年創立，曾創下台灣銷售第一的千層蛋糕美名，當時月銷量更突破6000個，是愛吃千層蛋糕的人必須吃過的知名店家。他的千層蛋糕是採用岩燒的方式製作，再快速放入冷藏，保存最原始的風味。而近期大受歡迎的彩虹千層這裡當然也有，是頗受歡迎的人氣商品，還有為選擇困難症的人特別準備的精選綜合千層，愛吃千層的人千萬別錯過！

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塔吉特 Touched

據點：台中美術館店、誠品龍心店、台中黎明店、台中清水服務區專櫃、雲林斗六店、竹科店、桃園遠百專櫃、 板橋大遠百專櫃、信義人文館

Rubby 手作千層

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Rubby手作千層一開始只在網路上販售，後來因為人氣實在太高，所以就開放了實體店面的內用。Rubby 手作千層以餡料豐富著稱，「香檸草莓千層」無疑是這一特色的代表，滿滿的草莓餡料，讓吃過的人都說讚！Rubby手作千層不只有賣千層蛋糕，泡芙、磅蛋糕等等也都有販售，是十項全能的甜品店家，絕對值得一吃。

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Rubby 手作千層

地址：台南市安南區安中路四段322號

深藍咖啡

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如果說Lady M是甜品界的舶來品名牌，深藍咖啡就是本土的頂級名店。他的蛋糕在某些人的眼裡是超越Lady M的口味，吃過的人都難以忘懷這極致的口感，來台南玩的人很多會直衝這家店來吃上一塊，算是另類的朝聖。

圖片來源：IG@love_sherry520

店家裝潢以清水模為主，內部更以展品陳列的方式來讓客人挑選蛋糕，是一種頗為新奇的體驗。蛋糕體約介於細緻與扎實之間，增一分太甜少一分太淡，完美的千層有些過譽，但美味絕對有保證！來台南不妨專程來吃看看。

圖片來源：IG@love_sherry520

深藍咖啡

據點：台南深藍咖啡旗艦店、台南深藍咖啡館府連本店

晨牧手作烘焙坊

圖片來源：IG@cm.bakery_

隱藏在台中北區巷弄的晨牧手作烘焙坊，這裡的千層蛋糕可說是一絕，老闆本身是做甜點出身，身為台中人沒吃過這裡的千層蛋糕實在太可惜。

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晨牧的千層蛋糕不會太過甜膩，爽口又冰涼的口感，會讓人不自覺一口接一口，巧克力、抹茶與原味都是晨牧引以為傲的口味，價格更是極為划算，與動輒上千的蛋糕不同，晨牧完整的抹茶千層蛋糕僅僅只要600元，是屬於高CP值的甜點品項，無論要送禮或是自已享用，晨牧的千層蛋糕都是好選擇！

圖片來源：IG@cm.bakery_

晨牧手作烘焙坊

地址：台中市北區瑞祥街16號

千層蛋糕堪稱甜點師傅的功力指標，這幾間名店的千層蛋糕可說是各有千秋，整體美味程度以深藍咖啡與Lady M為翹楚，CP值則以晨牧手作烘焙坊為尊，愛吃千層蛋糕的人可以參考看看。看完這篇文章，母親節該送哪些蛋糕，想必大家心裡也有了定案，要記得好好挑選媽媽最愛的口味，讓辛苦的她能用千層蛋糕感受最真摯的心意喔！





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