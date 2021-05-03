9家母親節小確幸！38元喝春水堂珍奶、5折享晶華酒店吃到飽、八月堂買1送1

五月收假也可以揮別憂鬱星期一！因應即將來臨的母親節，今天為大家精選9大品牌優惠，從國民飲料到人氣甜點，再到五星飯店吃到飽，還有身分證、姓名對對碰免費換龍蝦、燒肉等，一系列限定好康快把握，帶著媽咪一起蒐集小確幸！

圖／環球購物中心提供

主打發明世界首杯珍珠奶茶的「春水堂」迎來38歲生日，特別推出「春水時光機」活動，5/20當天開放單筆消費滿額520元，即可用38元加購小杯的冰珍珠奶茶。此外，即日起至5/31只要於筷套寫下和「春水煮茶湯」的五字下聯，上傳至活動頁並完成指定步驟，即有機會獲得「52杯珍珠奶茶兌換券」，全年免費開喝招牌珍奶。

八月堂：5/9前任選6入88折、加贈買一送一券

圖／編輯攝影

殿堂級可頌八月堂即日起祭出母親節好康，5/9到店購買母親節可頌禮盒，任選6入享88折優惠之餘，還能獲得一張「買一送一券」，再加碼母親節限定吊牌卡片，讓大家用文字表達心意。

PERFEPAN：5/9前名字為「芬雪」 芬雪蛋糕禮盒免費享

圖／PERFEPAN提供

憑藉羅宋麵包品項備受歡迎的「PERFEPAN完美羅宋製造所」推出母親節限定姓名對對碰，即日起至5/9凡名字為「芬雪」的媽媽，可免費獲得價值268元的「芬雪蛋糕6入禮盒」，若對中任一同音字或為雪芬，也可享9折優惠。活動期間招牌海鹽羅宋4入原價340元，優惠價289元，現省51元。

COLD STONE：5/31「冰淇淋買一送一、免費吃冰1個月」天天抽

圖／COLD STONE提供

為歡慶14週年，COLD STONE早前推出「LINE週年狂歡慶」活動，5/31前每日可登入官方LINE，玩「完美拋冰樂」遊戲即有機會獲得「冰淇淋買一送一」、「大杯冰淇淋折50元」優惠，若挑戰滿指定分數，且曾實際使用此活動優惠券，即可抽「1個月免費吃冰」。

晶華酒店柏麗廳吃到飽：5/13前女生半價吃

圖／台北晶華提供

台北晶華酒店「柏麗廳」吃到飽餐廳5折優惠活動再出新招，繼Lady's Month及穿白衣就半價好康，5/13前也有「黑色單身情人月」5折促銷，二位以上的女生只要於晚上8點後入場，不分平假日皆享5折優惠，最高現省790元，母女檔出擊最應景。

bb.q炸雞：身分證對中「6、6、9」 炸雞套餐現省330元

圖／全家國際餐飲提供

憑藉韓劇《鬼怪》、《永遠的君主》掀起熱潮的韓國品牌「bb.q CHICKEN」在台旗艦店推出限定優惠，5/16以前只要身分證字號有「6、6、9」，三個數字全中即可以669元入手「母親節感恩祭套餐」，原價669元，現省330元，對中6或9任一碼則有9折。套餐含經典韓式炸雞、黃金炸物、沙拉、帶骨香腸、口袋餅與無酒精飲料，在炸雞店開派對。若於外帶外送店外帶則享838元特價，搭配身分證優惠同享669元及9折優惠，每店每日限量30組。

柏克金燒肉屋：5/31前身分證「5、1、7」牛橫隔膜免費吃

圖／柏克金燒肉屋臉書專頁

柏克金燒肉屋因應兩週年推出身份證對對碰優惠，只要對中「5、1、7」數字，並於平日晚間或假日午晚餐時段到訪，即可免費吃500公克「美國精選橫隔膜」，中一碼可換100公克，兩碼可換300公克，還開放同桌湊數字，大大提高幾率。提醒大家每人消費需達500元低消，每桌限兌換一份。

王品牛排：5/31前姓名對對碰對中兩字 請吃「整隻龍蝦」

圖/王品提供

王品集團旗下的王品牛排姓名對對碰活動持續開跑中，5/31前凡出示證件，姓名對中「雅、婷、怡、君」任一字，即可免費獲得半隻「法式紅醬龍蝦」，含兩字則直接爽嗑整隻龍蝦，現賺1056元。若5/31前到店消費套餐並主動出示指定優惠券，則可獲得一份528元「香煎鮭魚佐干貝」。

美福牛排：5/9前點購指定牛排贈肉品 最高現賺1580

圖／美福牛排館提供

「美福乾式熟成牛排館」母親節推出限定優惠，即日起至5/9到店用餐，凡點購一客28盎司或以上的「美國乾式熟成55天帶骨肋眼牛排」，即贈價值1500元的「乾式熟成櫻桃鴨胸」或售價1580元的「乾式熟成紐西蘭羊排」二選一，每點選一客指定牛排即贈一份肉品，高價值買一送一本週要把握。

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