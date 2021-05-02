5月壽星優惠！薄多義「幾歲送幾隻雞翅」 雙胞胎、身分證含2個5也有和牛肋排

即將迎來連假後的開工日也別難過！今天為大家精選全台5月壽星優惠，不僅有熟悉的幾歲送幾隻雞翅、蝦，還加碼火鍋店送肉、豐富BUFFET半價吃及一日限定快閃活動，即便不是5月壽星，只要是「雙胞胎」或「身分證有兩個5」，也能爽嗑和牛肋條，5人同行還可升級成極上和牛肋排，5大優惠看完手刀卡位！

22:02火鍋：幾歲送幾片肉

圖／22:02 火鍋。樂活臉書專頁

繼信用卡號對對碰優惠，北部健康系連鎖火鍋店「22:02火鍋」帶著「幾歲送幾片肉」壽星優惠強勢回歸。活動快閃至6/30，代表5月或6月壽星只要於官方平台按讚，並至置頂活動貼文下方完成指定步驟，生日當天出示完成畫面及本人相關證件，即可憑歲數兌換相應數量的台灣梅花豬肉片。

提醒各位限活動為當日壽星內用限定，所有優惠無法併用、活動不得拆桌使用、每桌限兌換一份且須年滿國小一年級以上參加，而林口店門市不參與此活動。

薄多義：幾歲送幾隻雞翅

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

人氣餐廳「薄多義」的生日禮可謂全台最夯，今年初首度更換成會員制度，完成簡單步驟加入會員，每月皆可領取「雞翅生日禮會員訂位券」，憑券可致電門市預訂，完成訂位於用餐當日核銷，即可兌換雞翅山。

同桌用餐須有「薄多義會員」且有「當日壽星」，每桌限兌換一份生日禮，每店僅限一天15組，若未滿四人用餐則低消需滿800元（不含服務費），活動不與其他優惠併用，預約最晚提前三天以上，不含生日或用餐當日。若無法於生日當天慶生，未來也可使用點數30點升級成「當月壽星」訂位，適合壽星們超前部署。

點陸壹吧串燒餐酒館：5/7當天送極上和牛肋排

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／點陸壹吧串燒餐酒館臉書專頁

台中人專屬好康！全台唯一串燒餐酒館「點陸壹吧串燒餐酒館」將於5/7舉辦生日派對，只要是5月壽星、雙胞胎或身分證對中2個5，符合任一身份並身著藍色或粉紅色衣服，於活動當天公開拍照打卡上傳，即可免費獲得價值380元「炙燒和牛肋條」，若同桌達五人或以上，還能升等成「極上和牛肋排」，現賺1180元，作為豐盛下酒菜或晚餐超過癮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每桌限兌換一份生日禮，並需出示身分文件核對，且每人消費需達週五平日低消300元，活動優惠不得與其他優惠併用。

鼎盛十里：幾歲送幾隻鮮蝦

圖／鼎盛十里提供

分別位於新竹、嘉義的網美級火鍋店「鼎盛十里」推出當月壽星「幾歲送幾隻蝦」好康，只要前一天致電訂位、用餐當天消費滿千，即可依據歲數獲得對應數量的鮮蝦，超適合帶爺爺、奶奶慶生，一家人嗑蝦嗑到痛風都甘願。

豐FOOD海陸百匯：4人同行壽星5折吃

圖／豐FOOD海陸百匯官網

台北最大BUFFET吃到飽「豐FOOD海陸百匯」祭出壽星優惠，5月生日者凡兩人同行，第二人享8折；加上壽星四人同行，第四人則可5折開吃。活動不限平假日，用餐前完成訂位、入場時出示身分證，成人小孩全餐期皆享優惠，10%服務費以原價計算。此外，勞動節與母親節週末（5/8至5/9)不適用，壽星同行友人不限成人或孩童，以價低者為折扣優惠，超過兩人或四人同行優惠人數才可使用餐券（例如第3、5、6、7人）。

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