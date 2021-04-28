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3家火鍋店「下雨就送龍蝦拼盤」 另有憑名片贈龍蝦、51折吃鍋
台灣今年降雨量創下52年來新低，超慘旱災讓各縣市陷入缺水危機，紛紛期盼能快點迎來降雨機會。而火鍋品牌「燒瓶子。大肆の鍋」今凌晨祭出集氣下雨優惠，即日起至5/10為止，只要連鎖店「當天所在地區有降雨」，開滿四鍋並完成打卡步驟即贈超浮誇「青龍蝦拼盤」乙份，貼文剛出不久早上就傳來各地下雨好消息，彰化人、嘉義人準備衝一波！
主打個人鴛鴦鍋的「燒瓶子。大肆の鍋」此次串聯彰化店、員林店、嘉義店推出新優惠，即日起截至5/10，只要當天所在地區降雨，饕客不分時段到店用餐，開滿四鍋並公開打卡，即可免費獲得一份「青龍蝦拼盤」，讓海鮮控吃鍋更過癮。店內也提供飲料自助吧、冰淇淋吃到飽，作為飯後甜點超療癒，提醒大家優惠無法併用。
北部火鍋愛好者也不難過，位於市民大道美食一級戰區的「本事滿足鍋物」亦祭出一系列好康，即日起至5/2，午餐時段憑名片或工作證，即享第二人套餐51折優惠，而5/3至5/16則祭出社群打卡配上指定標籤#我有本事，即送肉盤。後續另有擲骰子限定優惠，丟中1個6送肉盤兌換券、2個6可66折吃鍋，3個6直接整桌66折，鍋控別錯過！
此外，憑藉爆量蛤蠣鍋成為人氣必吃的「蛤?!台中公益店」也同步推出勞動節好康，5/1前只要提前預訂，憑名片或員工證直接免費贈送「活鮮波士頓龍蝦」乙隻，4/29前每日限量20份，4/30至5/1每日限量30份，提供預約時段為17:00、17:30、20:00、20:30，每桌限兌換乙隻。
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