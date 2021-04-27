「A5和牛」無限吃只有這4天！「寒舍艾美」5大優惠搶先看，訂就送蛋糕、再享SPA頂級體驗

犒賞媽咪的時刻到了！台北五星「寒舍艾美酒店」為了歡慶即將到來了的5月母親節，限時限定推出「A5和牛吃到飽」Buffet吃到飽，無限爽吃炭烤日本和牛、和牛壽喜燒、炙燒和牛握壽司及和牛披薩等，只有5月起這4天，另還推出一系列慶祝母親優惠活動，快揪團手刀訂下去吧！

「A5和牛」真的無限吃到飽，一人免2000元

高人氣網路吃到飽餐廳絕對非寒舍艾美「探索廚房」莫屬，這回為了回饋最辛苦的媽媽，特地推出「日本A5和牛宴」吃到飽活動，限定5月1日、2日、8日及9日的午晚餐時段，一人只要1980元（10%服務費另計）就可以無限爽吃日本和牛料理，像是炭烤和牛、和牛壽喜燒、炙燒和牛握壽司、和牛蘑菇披薩及和牛滷肉飯等，不僅如此，像是無國界燒烤區，還有鮮烤泰國蝦、肥嫩羊排等；西式熱菜區則有起司焗龍蝦與奶油龍蝦湯等；亞洲熱菜區有超狂港式蜜汁叉燒、明爐燒鴨、重慶干鍋雞與泰式滑蛋香辣蟹等；海鮮部分特選旭蟹等新鮮漁獲的；日式壽司台則維持高水準推出鮪魚、鮭魚等鮮美生魚片與現捏壽司；甜點部分則有招牌現烤舒芙蕾。山珍海味加甜點爽吃不要猶豫了，快預訂衝了啦！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

米其林等級的個人餐，「寒舍食譜」滿4人再送蛋糕

以連續三年獲米其林餐盤而打響知名度的「寒舍食譜」，同樣限定5月1日、2日、8日與9日推出「頂級奢華米其林套餐」，從綠竹筍果漾伊比利熟成火腿、明爐吊燒先知鴨與官燕釀翼老火雞粥水，再到欖菜夏果乾椒焗波龍皇、老甕生抽筍殼魚煲等，採用粵式料理風味，把最道地又精緻熬煮特製的用心，一道道地陳列在桌盤上。除此之外，還可以喝到濃郁香甜的「港式鴛鴦奶茶（單瓶120元）」，現在一人3380元（10%服務費另計），更狂的是只要活動期間訂位達4位成人以上，馬上免費送母親節蛋糕一個，快幫媽咪訂下來吧！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

只有SPA最好！雙人入住18坪大房還可延遲退房至下午2點

想對媽咪好，除了一張手寫卡片外，可考慮送媽咪去做SPA！寒舍艾美推出「母親節SPA住房專案」，只要5月1日至9日入住並使用此專案，直接雙人入住18坪主管套房、EB SPA 90分鐘SPA療程與爽吃「探索廚房」Buffet早餐，重點還可以延遲退房至下午兩點。另外若是選擇5月8日至9日至探索廚房消費滿10000元或寒舍食譜滿15000元，免費送瑞士頂級護膚品牌La Colline科麗妍獨家保養品與療程一組喔，限定少量數量，可以搶了啦！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

世界大賽冠軍的「蛋糕」，6寸要價只要580元

憑著兩屆「WCM 世界巧克力大師賽」台灣區冠軍頭銜的鄭吉賢甜點主廚，特地為了母親節製作出專屬的「莓麗」檸香美莓甜心巴斯克蛋糕，嚴選法國進口的頂級奶油乳酪，融入細緻微酸的黃檸檬皮與鮮鮮草莓果餡，再配上細緻可口的餅乾派皮，吃起來非常滑順扎實，微甜卻沒有任何焦苦，限定即日起至5月10日，可於1樓巧克光廊ChocoArt預訂購買。值得注意的是營業時間為週一至週日中午的12點至晚上8點喔，若還不知道送什麼母親節蛋糕的顧客，務必嚐鮮吃吃看喔！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

想辦桌也無妨，訂購限量「宴會廳」中式桌席，加送紅酒與蛋糕

台北五星「寒舍艾美酒店」旗下宴會廳於5月1日(六)至5月9日(日)，限量推出中式母親節桌席大餐，八人只要19800元（10%服務費另計），即可爽吃超過10道的精緻高級料理，像是百香芥末鮭魚蟹鉗紅藜沙拉、、養生蔬菇燉刺參雞盅、紅咖哩焗龍蝦時蔬、燕麥春雞伴蛋酥烏魚子炒飯與哈根達斯冰淇淋等。更狂的是只要於上述時間訂購午或晚宴，每桌贈送6吋限定蛋糕、康乃馨花束與精選紅酒2瓶，若更是「早鳥」前十組，加碼贈送法國Chloé隨行香氛一組喔，非常適合喜歡「辦桌」的顧客們。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北寒舍艾美酒店 - Le Méridien Taipei

地址：台北市信義區松仁路38號

電話：(02)6622-8000

官網：https://www.lemeridien-taipei.com/

圖／台北寒舍艾美酒店提供

延伸閱讀：

．「51勞動節」社畜優惠懶人包！7-11咖啡買10送10、牛排買1送1、連鎖咖啡買1送1

．網友都激推的口感！台北「千層蛋糕5選」，水果與抹茶口味必吃