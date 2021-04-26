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「51勞動節」社畜優惠懶人包！7-11咖啡買10送10、牛排買1送1、連鎖咖啡買1送1

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／業者提供、各品牌官網
圖／業者提供、各品牌官網

號召全台社畜們！五一勞動節將於本週登場，今天為大家特搜上班族最愛的咖啡、人手一杯的國民手搖、速食餐廳乃至吃到飽美食優惠，限時好康絕對要吃爆，犒賞辛苦工作的自己。

｜咖啡｜

一、7-11「CITY CAFE濃萃美式咖啡」買10送10

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN搶先於4/29至5/2推出「51勞動節開心花」活動，集結全台門市推出CITY全系列品項任選兩杯8折、三杯7折超值好友分享價，還可同步使用「2021春遊隨取卡福袋」結帳。此外，透過OPEN POINT APP行動隨時取可享CITY CAFE特大杯美式、特大杯拿鐵以及CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶同品項優惠組合價510元，其中最受矚目的為CITY CAFE濃萃美式咖啡「同品項買10杯送10杯」，直接現省500元。另外，因應4/30「國際珍珠奶茶日」，行動隨時取加碼黑糖珍珠撞奶同品項9杯430元組合價，不限冷熱，原價540元。

二、全聯咖啡熱美式每杯15元

圖／全聯線上購
圖／全聯線上購

全聯福利中心「OFF COFFEE」因應五一勞動節推出3日限定現煮咖啡優惠，5/1至5/3期間可享熱飲現折10元、冷飲現折5元價，代表人氣熱美式每杯15元、熱拿鐵只要25元，讓大家用銅板價開啟假日。

三、丹堤咖啡「全品項大杯飲品買一送一」

圖／丹堤咖啡提供
圖／丹堤咖啡提供

丹堤咖啡5月推出指定3日買一送一好康，5/1勞動節、5/9母親節、5/12國際護師節當日到全台門市，出示優惠圖片即可享有全系列大杯以上飲品「買一送一」優惠，可不限同品項隨喜好開喝，但以價格低的飲品優先贈送。另外，凡透過丹堤行動購物網寄杯，可購買60元飲品券10杯300元超殺價，相當於咖啡買五送五，每位會員帳號限購一次。

四、星巴克「全品項第二杯半價」

圖／編輯攝影
圖／編輯攝影

星巴克4月活動接連出擊，繼全民買一送一活動陸續登場，即日起至4/30也特別釋出會員限定「全品項買一送一」，讓粉絲們爽喝一波。而品牌也預計於勞動節當天，推出一日限定全品項「第二杯半價」活動，屆時到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱的飲料，即享第二杯半價。每人每次至多兩組，且不適用於外送外賣及預訂服務。

|快餐|

五、摩斯咖啡「加5元多一杯」

圖／摩斯提供
圖／摩斯提供

摩斯漢堡為上班族應援，即日起至5/9為止推出限定優惠，早餐時段10:30前單點咕咕雞堡，即可用5元加購大杯紅茶，現省20元，而10:30後則享摩斯咖啡(M)加5元多一杯。提醒大家記得出示優惠圖片或使用MOS APP訂餐，活動長達兩周不怕錯過！

六、漢堡王「加10元多一杯」

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

肉肉控一定要吃！4/30起至5/2期間，只要至全台漢堡王門市臨櫃購買華堡系列，即可用10元加購一塊4.4盎司的澳洲進口火烤牛肉排，品項包括華堡、雙層華堡、牛排醬燒華堡，台積店、兒童樂園店不適用此活動。

|手搖|

七、春陽茶事「覆盆子烏龍」免費喝

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

主打台式手搖飲「春陽茶事」4/30起推出「覆盆子烏龍」滿額免費喝的活動，5/9前只要至全台門市購買飲品，單筆消費滿150元，即可獲得一杯鹿谷烏龍為茶湯的中杯「覆盆子烏龍」，如採用外送訂購，滿250元也可免費獲贈一杯覆盆子烏龍。提醒大家單筆不累贈，第三方外送平台不適用此活動、優惠無法併用。

八、霜江奶蓋手搖「第二杯半價」

圖／霜江茶行提供
圖／霜江茶行提供

台中發跡的新品牌「霜江茶行」5/1至5/10期間推出「第二杯半價」好康，品項包含「青釀脆梅綠」，現煮紅茶、綠茶、青茶或鐵觀音茶湯的「芝士霜奶蓋」飲品，活動期間到店即享優惠，五款中杯原價49元、大杯原價55元。

|美食|

九、FRIDAYS「特製沙朗牛排買一送一」

圖／TGI FRIDAYS Taiwan官網
圖／TGI FRIDAYS Taiwan官網

美式餐廳FRIDAYS推出勞動節優惠，5/1當天到店出示官方臉書指定優惠畫面，即享特製沙朗牛排買一送一，華泰餐廳不適用。提醒各位每桌每次至多買二送二，優惠牛排指定七分熟，配菜選項固定搭配季節時蔬、薯條。

十、台中金典酒店栢麗廳「身份證對中3碼半價吃」

圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網

台中金典酒店吃到飽餐廳「栢麗廳」推出身份證對對碰活動，凡於4/30當日用餐，身份證含「4、3、0」，3碼全中吃到飽半價，5/1當日數字密碼為「5、0、1」，5/2則為「5、0、2」。活動期間若「3碼中1碼」即有75折、符合2碼65折、3碼5折，若無法對中三碼，也可立馬手刀搶訂5/2當晚晚餐，免出示身份證直接半價用餐。

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