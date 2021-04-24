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飯店Buffet爽嗑「SAKImoto嵜本生吐司」！煙波早堂還有爆漿港式西多士

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
右圖為煙波花蓮太魯閣館的漫饗食堂。 圖／煙波國際觀光集團官網
右圖為煙波花蓮太魯閣館的漫饗食堂。 圖／煙波國際觀光集團官網

在飯店就能坐享人氣排隊美食！煙波國際觀光集團早餐企劃「煙波早堂」去年底首度登場，繼必比登推薦餐廳的聯名刈包、雙月食品社「雙月蛤蜊雞湯」，即日起新推爆夯生吐司、港式招牌茶點，讓大家在飯店早餐Buffet就能品嚐「SAKImoto Bakery嵜本生吐司」、「平崎吐司」、「法蘭西多士」等飽含異國風情的正宗風味。

圖／煙波國際觀光集團官網
圖／煙波國際觀光集團官網

「煙波早堂」主打道地特色餐點，即日起加碼推出早餐最新菜色，首度攜手大阪最夯「嵜本高級生吐司」，每週六、日，可於集團旗下蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣沁海館早餐時段Buffet，享有鬆軟的生吐司滋味，不添加任何雞蛋及牛奶、直接生吃也鬆軟濕潤的口感，讓其獲得高級吐司的美譽。而煙波新竹湖濱館、花蓮館、宜蘭館、台南館，則特別引進融入台灣魂的日式職人吐司品牌「平崎吐司」，同為週末早餐時段限定。

圖／煙波國際觀光集團官網
圖／煙波國際觀光集團官網

此外，全館平日期間則可品嚐香港茶餐廳最為經典的「法蘭西多士」，金黃外觀內的爆漿流心餡為這款港式小吃一大亮點，全新企畫截至6/30止，近期安排旅遊行程，別忘了來場偽出國美食饗宴。

新竹湖濱館莫內西餐廳。 圖／煙波國際觀光集團官網
新竹湖濱館莫內西餐廳。 圖／煙波國際觀光集團官網

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