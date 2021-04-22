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開放「線上訂位」！ 台中最難訂的「屋馬燒肉」 終於不用猛打電話了

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台中超夯屋馬燒肉即日起開放線上訂位。圖／擷取自屋馬燒肉粉絲團、官網
台中超夯屋馬燒肉即日起開放線上訂位。圖／擷取自屋馬燒肉粉絲團、官網

在許多饕客心中公認高CP值、也被譽為台中燒肉屆霸主的「屋馬燒肉」，據官方粉絲團最新消息釋出，即日起「屋馬®線上訂位，正式上線開啟」，對燒肉控們來說是一大好消息，想吃就把手機拿起、手刀訂起來！

台中超夯屋馬燒肉即日起開放線上訂位。圖／取自屋馬燒肉粉絲團
台中超夯屋馬燒肉即日起開放線上訂位。圖／取自屋馬燒肉粉絲團

「屋馬燒肉」以高品質燒肉、貼心服務、高頻率更換烤網等口碑相傳下，成為台中最難訂位的人氣燒肉店，通常現場根本候不到位，就算打電話也不一定會通，想品嘗到美味燒烤得提前3天以上訂位才可能訂到熱門時段。屋馬燒肉終於聽見消費者心聲，推出線上訂位系統，於粉絲團宣布「感謝喜愛屋馬®的顧客們，讓您們久等了，即日起除了電話訂位、現場候位，屋馬®再提供線上訂位服務，讓您隨時都可以線上預訂。」

屋馬燒肉即日起提供「線上訂位」服務，提供一個月內1-6人訂位，6位以上仍需撥打門市專線，不開放當日訂位，訂位時間保留10分鐘。燒肉控們得知此消息紛紛直呼太棒了，熱絡於粉絲團回應「終於可以不用每次訂位都打超過十通電話了」、「電話線可以不用燒起來了」、「終於不用像恐怖情人一樣狂打電話了」。

台中超夯屋馬燒肉即日起開放線上訂位。圖／取自屋馬燒肉粉絲團
台中超夯屋馬燒肉即日起開放線上訂位。圖／取自屋馬燒肉粉絲團

屋馬燒肉。圖／擷取自屋馬燒肉官網
屋馬燒肉。圖／擷取自屋馬燒肉官網

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