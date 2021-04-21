快訊

佛洛伊德的正義：美警壓頸「殺人有罪」...BLM勝了嗎？

境外確診+4！ 自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩廳院變身國民小吃！迷你Q版「仙人走獸雞蛋糕」獨家快閃，6款造型可愛炸裂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／國家兩廳院臉書專頁、IG@belly.investment授權
圖／國家兩廳院臉書專頁IG@belly.investment授權

近期洗版IG的超萌小吃你跟上了嗎？大家熟悉的國家兩廳院日前變身成Q版雞蛋糕，連屋脊上的護衛神獸也一併現身，6款獨家造型讓人忍不住入手卻捨不得入口，即日起於國家音樂廳二號門外限定開賣，快閃至5/31，想嘗鮮、美拍要趁早！

圖／國家兩廳院臉書專頁
圖／國家兩廳院臉書專頁

台北人氣甜點「紅玉滿赤心雞蛋糕」不定時快閃各大活動，此回進駐國家兩廳院，特別量身打造國家級「仙人走獸雞蛋糕」，不僅將國家戲劇院化身迷你版，建築上的仙人走獸也成了點心，每款造型的細節精緻得讓人目不轉睛，可愛爆表。而承裝在龍舟上的「仙人走獸雞蛋糕」排排坐超吸睛，搭配屋身一起拍可謂最夯場景。

圖／IG@belly.investment授權
圖／IG@belly.investment授權

雞蛋糕口感外脆內Q軟，現吃風味最佳，放冷了外皮也不會回軟，吃起來超療癒，每份共6入120元。此外，即日起至5/2止，凡於兩廳院全區商店消費，單日累積滿額520元，就能憑發票免費兌換兩個「仙人走獸雞蛋糕」，讓船隻「超」載而歸。

圖／IG@belly.investment授權
圖／IG@belly.investment授權

國家兩廳院仙人走獸Ｘ紅玉滿赤心雞蛋糕

快閃地點：台北北市中正區中山南路21之1號
快閃位置：國家音樂廳2號門外
營業時間：12:00-21:00

圖／IG@belly.investment授權
圖／IG@belly.investment授權

延伸閱讀：

麥當勞開賣「BTS套餐」！台灣ARMY 6月開吃，防彈全球巡迴清單快筆記

星巴克「全品項買1送1」接力來！限時3天，免輸代碼人人都能喝爆

蛋糕 熱門打卡 人氣美食

相關新聞

兩廳院變身國民小吃！迷你Q版「仙人走獸雞蛋糕」獨家快閃，6款造型可愛炸裂

近期洗版IG的超萌小吃你跟上了嗎？大家熟悉的國家兩廳院日前變身成Q版雞蛋糕，連屋脊上的護衛神獸也一併現身，6款獨家造型讓人忍不住入手卻捨不得入口，即日起於國家音樂廳二號門外限定開賣，快閃至5/31，想

中台灣「299元吃到飽」5選！ 炸雞、燒烤、火鍋與披薩統統無限爽吃

繼上次小編嚴選北區五家299元吃到飽餐廳之後，獲得熱烈迴響。因此，這回小編巡迴至中部囉，提供中台灣5家「299元」吃到飽的高CP值餐廳，不論是燒烤、火鍋還是炸雞披薩統統都有，快一起來看看吧！

麥當勞獨厚港台 大陸吃不到「BTS套餐」玻璃心全碎

新冠肺炎疫情打亂BTS防彈少年團全球巡演計畫，但他們吸金威力絲毫不減，連鎖速食業者麥當勞19日晚間宣布，將推出「防彈少年...

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸　台灣海底撈也回應了

源自中國大陸的人氣連鎖火鍋「海底撈」，近期被海外媒體報導，在溫哥華分店中安裝有60多具監視器，每張桌子都配有2隻監視器，...

芋頭控瘋掉！PAUL爆餡「芋泥千層派」太誘人，香濃花芋、鳳梨蛋糕還能孝敬媽咪

芋頭控走起！法式甜點品牌PAUL Taiwan一月推出邪惡草莓季，第二波新品選擇以不敗款「芋頭」及今年最夯話題水果「鳳梨」為主角，推出一系列全新甜點，不僅打造母親節檔期特色蛋糕，獨創的「芋泥千層派」更

火鍋店對對碰優惠！信用卡對中4碼　用餐整桌「現折2202元」

身份證對對碰不夠潮了！養生系人氣火鍋餐廳「22:02 火鍋。樂活」於全台擁有5家分店，即日起連續兩周推出信用卡對對碰優惠，凡卡號符合「2202」4碼連號，當日餐費直接現折「2202元」，活動截至4/3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。