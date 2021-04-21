兩廳院變身國民小吃！迷你Q版「仙人走獸雞蛋糕」獨家快閃，6款造型可愛炸裂

近期洗版IG的超萌小吃你跟上了嗎？大家熟悉的國家兩廳院日前變身成Q版雞蛋糕，連屋脊上的護衛神獸也一併現身，6款獨家造型讓人忍不住入手卻捨不得入口，即日起於國家音樂廳二號門外限定開賣，快閃至5/31，想嘗鮮、美拍要趁早！

圖／國家兩廳院臉書專頁

台北人氣甜點「紅玉滿赤心雞蛋糕」不定時快閃各大活動，此回進駐國家兩廳院，特別量身打造國家級「仙人走獸雞蛋糕」，不僅將國家戲劇院化身迷你版，建築上的仙人走獸也成了點心，每款造型的細節精緻得讓人目不轉睛，可愛爆表。而承裝在龍舟上的「仙人走獸雞蛋糕」排排坐超吸睛，搭配屋身一起拍可謂最夯場景。

圖／IG@belly.investment授權

雞蛋糕口感外脆內Q軟，現吃風味最佳，放冷了外皮也不會回軟，吃起來超療癒，每份共6入120元。此外，即日起至5/2止，凡於兩廳院全區商店消費，單日累積滿額520元，就能憑發票免費兌換兩個「仙人走獸雞蛋糕」，讓船隻「超」載而歸。

圖／IG@belly.investment授權

國家兩廳院仙人走獸Ｘ紅玉滿赤心雞蛋糕

快閃地點：台北北市中正區中山南路21之1號快閃位置：國家音樂廳2號門外營業時間：12:00-21:00

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