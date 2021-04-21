中台灣「299元吃到飽」5選！ 炸雞、燒烤、火鍋與披薩統統無限爽吃

繼上次小編嚴選北區五家299元吃到飽餐廳之後，獲得熱烈迴響。因此，這回小編巡迴至中部囉，提供中台灣5家「299元」吃到飽的高CP值餐廳，不論是燒烤、火鍋還是炸雞披薩統統都有，快一起來看看吧！

豬對有韓式烤肉吃到飽

「豬對有韓式烤肉吃到飽」雖然在台南為總店，但在台中，也是該品牌在全台唯一擁有兩家分店的縣市。該韓式燒肉主打「佛心價格」爽吃燒肉，平日中午只要299元、晚上與假日也只要369元，無限爽吃數十種韓式料理，像是招牌烤肉，包含豬五花、豬梅花、雞腿排、雞丁等，還有滿滿的蝦子與魷魚無限取用；至於熟食區，有炸雞、春川炒雞、玉子燒、年糕與薯條等，絕對是大小朋友的愛；而還有火鍋，可選擇各式肉片、泡菜、菇類與各式泡麵；最後甜點部分有飲料、冰淇淋等，絕對吃飽飽，很適合小資族飽餐一頓！

台中精武店

地址： 台中市東區精武東路105號

電話： 04-2215-5199

台中逢甲店

地址： 台中市西屯區福星路249號

電話： 04-2451-1998

彰化店

地址： 彰化縣彰化市陳稜路165號

電話： 04-727-1558

圖／豬對有韓式烤肉吃到飽－台中逢甲店臉書粉專

圖／豬對有韓式烤肉吃到飽－台中逢甲店臉書粉專

街喜鍋 時尚迴轉鍋物

大家都聽過迴轉壽司，但你可能沒聽過還有迴轉鍋物，「街喜鍋時尚迴轉鍋物」位於台中北區的一中商圈附近，用餐方式跟一般火鍋店大同小異，選擇鍋底與肉品，最低的和風昆布鍋搭配培根牛、去骨雞腿或培根牛只要299元，然後包含各式火鍋料與蔬菜區，像是凍豆腐、燕餃等常見食材，都會以迴轉道的方式運送，非常新鮮特別，熟食區有麻辣鴨血與滷牛腩，而甜點則無限供應買香奶茶、汽水與布丁等，再加上黃色搭配的網美裝潢，用餐環境非常舒適，也大大加分了「時尚」的味道，快揪團親朋好友嚐鮮囉！

地址：台中市北區三民路三段126巷1號

電話：04-2225-0082

圖／街喜鍋 時尚迴轉鍋物臉書粉專

圖／街喜鍋 時尚迴轉鍋物臉書粉專

圖／街喜鍋 時尚迴轉鍋物臉書粉專

好好吃肉 韓式烤肉吃到飽

台中真的是燒肉美食天堂，「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」在台中已有兩家分店，分別為公益店與一中店，若是平日下午4點30分前進場，每人只需要299元，其他時段皆為一人339元，提供超過十種的肉種，牛豬雞肉都有，尤其醬燒與辣味調味的肉種特別受歡迎，還會附火鍋與火鍋料吃到飽，其他還有各式韓式小菜、飲料、炸物自助吧無限供應，值得注意的是，有網友特別提到他們還提供煉乳銀絲卷，熱騰騰的裹上煉乳超好吃，而且明亮黃燈的裝潢風格更是吸引許多燒肉饕客光顧，CP值真的不錯呢！

台中一中店

地址： 台中市北區三民路三段172號

電話： 04-2225-8068

台中公益店

地址： 台中市南屯區大墩路632之3號

電話： 04-2325-3838

圖／IG網友part_mr.k授權

圖／IG網友woo___ash授權

圖／IG網友part_mr.k授權

義米蘭Pizza&Pasta

終於不是燒烤火鍋店！位於台中沙鹿的「義米蘭」，主打的是戰斧肋眼豬排，但更吸引人入勝的是手做Pizza吃到飽，義米蘭堅持現做現烤，高達20種口味的披薩隨機派送，另還包括薯條、起司炸雞、雞腿無限供應，更不用說沙拉、湯品與甜點飲料也是爽爽吃到飽。平日午餐吃到飽一人299元、晚餐與假日則為一人339元，用餐時間為90分鐘，另計10%服務費喔，若想吃異國料理的美食饕客千萬不能錯過。

沙鹿店

地址： 台中市沙鹿區光華路308-3號

電話： 04-2662-0336

圖／義米蘭Pizza&Pasta-沙鹿店臉書粉專

圖／義米蘭Pizza&Pasta-沙鹿店臉書粉專

熊匠壽喜燒

熊匠壽喜燒是位於雲林斗六的壽喜燒專賣店，一般店內平日消費一人為329元、假日一律369元，不過熊匠常常推出促銷優惠方案，像是這回四月整月吃到飽一律都只要299元，還不用收10%服務費，更狂的是只要Google地圖評論五顆星直接送天使紅蝦、臉書打卡再送白蝦。除此之外，吃到飽服務包含選用

美國最高等級U.S. Prime & U.S. Choice 等級的牛肉，還會提供每日一種季節食蔬無限供應，而各種飲料自助吧也是無限享用。若不想吃到飽也可選擇該店的熊匠頂級套餐、經典套餐或素食舒活套餐，皆不用300元，雲林人快衝！

地址：雲林縣斗六市大同路210-5號

電話：05-537-5927

圖／熊匠壽喜燒臉書粉專

圖／熊匠壽喜燒臉書粉專

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