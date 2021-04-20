火鍋店對對碰優惠！信用卡對中4碼　用餐整桌「現折2202元」

身份證對對碰不夠潮了！養生系人氣火鍋餐廳「22:02 火鍋。樂活」於全台擁有5家分店，即日起連續兩周推出信用卡對對碰優惠，凡卡號符合「2202」4碼連號，當日餐費直接現折「2202元」，活動截至4/30，全家大小快拿出手上的信用卡對對看！

圖／22:02火鍋提供

「22:02 火鍋。樂活」信用卡卡號活動即日開跑，4/30前的週一至週五，凡到全台任一門市內用，消費金額超過2202元，信用卡4組、16字卡號中符合連號2202，且使用符合活動的信用卡結帳，當日即可現省2202元餐費。提醒大家優惠無法併用，活動限本人持實體信用卡折抵餐費，而當日已兌換餐費折抵的信用卡，當日無法重複兌換，代表火鍋控隔週再吃一次也沒問題。

「22:02火鍋。樂活」憑藉高品質食材與湯頭，躍升為口碑佳的健康火鍋品牌，除了有林口店獨家吃到飽型態，早前也進駐新北中和環球，首度引進活體海鮮，提供現點現撈活海鮮服務，這回有了超狂優惠加持，火鍋愛好者記得把握！

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