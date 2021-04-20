芋頭控瘋掉！PAUL爆餡「芋泥千層派」太誘人，香濃花芋、鳳梨蛋糕還能孝敬媽咪

芋頭控走起！法式甜點品牌PAUL Taiwan一月推出邪惡草莓季，第二波新品選擇以不敗款「芋頭」及今年最夯話題水果「鳳梨」為主角，推出一系列全新甜點，不僅打造母親節檔期特色蛋糕，獨創的「芋泥千層派」更是最大必吃亮點，甜點控準備收！

圖／PAUL Taiwan提供

PAUL Taiwan因應母親節特別研發兩款蛋糕，「香濃花芋蛋糕」內餡夾有滑順法式布丁與芋頭泥，外層鋪上白巧克力慕斯，整體香甜滑順，最上頭則擠滿芋頭香緹、撒有金箔，基底還吃得到脆餅口感，華麗不失美味。另一款鮮黃視覺的「晶鑽飛舞蛋糕」以法國白巧克力尬上鳳梨製成的慕斯，搭配主廚特製鳳梨布丁，統統夾入鬆軟海綿蛋糕，最後手工熬煮的焦糖鳳梨大大點綴味道，蜂蜜香緹及蜂巢巧克力也增添童趣感。

圖／PAUL Taiwan提供

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而最受矚目的「芋泥千層派」派皮來自法國直送，包覆主廚特製芋泥卡士達，表層再擠滿芋頭香緹、芋泥擠花與開心果，一口咬下就能吃到滑順的爆量內餡。麵包控也可選擇另一款「芋泥雙餡麵包」，吃得到切塊蜜芋頭、純芋頭餡，還夾有優格乳酪，麵包本體還由鮮奶吐司製成，在酥皮及紫薯糖粉加持下，風味更佳豐富。

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之前沒跟上PAUL草莓甜點的人，還有「草莓芙蕾雅夏洛特」可選擇。這款新品以歐洲傳統「手指餅乾」圍繞海綿蛋糕，內餡為法國特有奶香蛋黃餡，搭配滿滿的草莓，外酥內軟乃至酸甜滋味一次體驗，所有品項限量販售，售完為止。

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PAUL Taiwan母親節檔期新品資訊

販售門市：仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店價格：芋泥千層派220；芋頭雙餡麵包95；濃情花芋(整份)1050、單片130；晶鑽飛舞(整份)1250、單片155；草莓芙蕾雅夏洛特(整份)1250、單片210期限限定優惠：4/30前門市訂購或線上宅配預訂整顆圓形蛋糕，付清款項即享95折優惠。

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