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麥當勞開賣「BTS套餐」！台灣ARMY 6月開吃，防彈全球巡迴清單快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
韓國天團防彈少年團BTS早前傳出5月底將回歸歌壇，如今搶先公開麥當勞版的巡迴日，讓ARMY們不僅能聽歌還能買到聯名套餐。圖／韓國麥當勞官方IG、BTS JAPAN OFFICIAL官方推特
韓國天團防彈少年團BTS早前傳出5月底將回歸歌壇，如今搶先公開麥當勞版的巡迴日，讓ARMY們不僅能聽歌還能買到聯名套餐。圖／韓國麥當勞官方IGBTS JAPAN OFFICIAL官方推特

連鎖速食品牌巨頭之一「麥當勞」深受饕客喜愛，各國門市都會不定時推出獨家新品或套餐，而品牌昨（19日）晚釋出震撼消息，宣佈將於5月起聯手韓國天團「防彈少年團（BTS）」打造超狂聯名套餐，台灣也在開賣榜單內，6/9就能正式開吃！

圖／BTS JAPAN OFFICIAL官方推特
圖／BTS JAPAN OFFICIAL官方推特

麥當勞此次聯手國際級韓流巨星BTS，計劃推出聯名套餐，消息一出立馬掀起各國ARMY（粉絲名）熱議。而台灣麥當勞官方IG昨日也一口氣發出3篇貼文，宣佈「The BTS Meal」將於6/9登場，內容預計包含10塊麥克鷄塊、中份薯條、中杯冷飲，搭配兩款最新特製的甜辣醬與紐澳良風味醬，台灣ARMY們設好鬧鐘，準備開吃！

圖／台灣麥當勞官方IG、韓國麥當勞官方IG
圖／台灣麥當勞官方IG韓國麥當勞官方IG

這款BTS套餐將於5/26起搶先於美國、以色列、馬來西亞等12個國家開賣，韓國、新加坡、香港、菲律賓等國家都能吃到，最後一場「巡迴」落在印尼，一共在49個國家接力販售，像極了麥當勞版「BTS全球巡迴」。

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麥當勞

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