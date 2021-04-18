快對身份證！五星飯店Buffet吃到飽「含1碼75折、沒中也能半價」 勞動節連3天優惠

辛苦工作的大家，專屬小確幸來了！為迎接即將來臨的勞動節，五星級旅館台中金典酒店吃到飽餐廳「栢麗廳」祭出一連3天的身份證對對碰優惠，4/30起至5/02期間，凡對中當日日期的數字，中一碼就能打75折，中兩碼有65折，中三碼直接半價，還加碼一晚限定「全民5折」開吃，最高每人現省640元就能吃好吃滿，饕客拿出身份證看下去！

圖／台中金典酒店官網

台中金典酒店「栢麗廳」憑藉多元豐富菜色，虜獲許多粉絲芳心，此回推出3日限定優惠，綜合來看有「0、1、2、3、4、5」共6碼可對應，其中男生身份證必含1、女生有2，代表5月每人最低都有打75折的好康。

凡4/30當日用餐，身份證含「4、3、0」，全中即可半價吃吃到飽，5/1當日數字密碼為「5、0、1」，5/2則為「5、0、2」。活動期間若「3碼中1碼」即有75折、符合2碼65折、3碼5折，優惠餐期限午餐或晚餐。值得一提的是，身份證若無法對中三碼，也可搶先訂位5/2當晚晚餐，免出示身份證就能半價用餐，慰勞所有上班族。

圖／台中金典酒店官網

圖／台中金典酒店官網

台中金典酒店「栢麗廳」提供各國百匯，現煎牛排、海港直送生魚片、窯烤披薩、日式壽司、港式燒賣乃至主廚手工甜點應有盡有，時令海鮮還會提供迅蟹及當季螃蟹，或是白熟蝦與當季螃蟹，不過由於餐點食材依季節產地限量而調整，以當日現場供應為準，而餐廳座位有限，想跟上這波活動的人別忘了超前部署，即日就開搶！

台中金典酒店「栢麗廳」

地址：台中市西區健行路1049號12F假日午餐、晚餐收費標準：每人1280+10%優惠數字：4/30當日活動數字為4、3、0；5/01需含5、0、1；5/02則需含5、0、2注意事項：數字不必連號，符合3碼用餐享5折、符合2碼65折、符合1碼75折，折扣後加收一成原價服務費

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