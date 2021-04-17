飯店Buffet吃到飽「買2送2、媽媽免費」！母親節5大餐廳優惠手刀衝

母親節將至，代表高調犒賞媽咪的時機來臨！今天特別整理5大最新超殺優惠，包含凱撒大飯店自助餐「4人同行、媽媽免費」、台北國泰萬怡酒店「買二送二」等4大飯店吃到飽優惠，再加碼王品牛排「龍蝦免費送」活動，即日起就超前部署，讓大家5月吃大餐慶祝也能省荷包。

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳：4人同行媽媽免費

圖／台北凱撒提供

台北凱撒大飯店內的Checkers自助餐廳今年推出「食尚辣媽」母親節活動，凡於5/8或5/9用餐，於臉書上公開分享用餐照片，即享「4人同行、媽媽免費」優惠，一家人聚餐超划算。而官方也將於活動當日的午晚餐加開時段、每日計劃可增加400名饕客，大家不必過於擔心訂不到限量位置。

圖／台北凱撒提供

另外，台北凱撒Checkers餐廳的「今年我最牛」好康仍持續開跑中，截至5/30為止，凡為金牛座、屬牛或名字有牛，即可半價開吃Buffet，活動不分平假日、午晚餐，每餐期限量20位。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen：買二送二

圖／台北國泰萬怡提供

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen將於5月推出全新義大利主題料理菜色，更祭出「爸媽用餐，我們買單」活動，5/1至5/31間，凡成功預訂於平日的午、晚餐期用餐，4人同行即享2名65歲(含)以上年長者用餐「免費」，買二送二最高現省2560元。提醒大家用餐本人須出示身分證、健保卡、駕照或相關有效證明之證件，服務費另計。

不僅如此，因應5月孝親月，MJ Kitchen另再加碼推出「滿千送200」活動，凡於餐廳用餐單張發票消費金額滿1000元，即贈價值200元「MJ Kitchen餐飲優惠券」一張，滿2000元即贈兩張，依此類推，下次消費即可使用，期限為6/1至8/31。

台中金典酒店栢麗廳：媽媽5折

圖／台中金典酒店官網

台中金典酒店的五星級自助百匯「栢麗廳」釋出限定好康，凡於5/2、5/8或5/9到餐廳用餐，媽媽可「5折」開吃。而飯店內的「金園中餐廳」中式套餐為1200+10%，點購4人合菜3980+10%加贈4吋蛋糕、6人合菜則為6600+10%加贈6吋蛋糕、10人桌菜13520+10%加贈8吋蛋糕，不用動手料理，輕鬆大啖美食歡慶母親節。

50樓Cafe自助餐廳：「犇向牛市」骰子牛吃到飽

圖／50樓Café提供

作為新北地標之一的「50樓Café」為全台最高的吃到飽餐廳，憑藉豐盛海陸百匯及無敵視野的美景備受喜愛。餐廳日前推出「犇向牛市」活動，加碼提供「拉美菲力骰子牛」無限吃，活動截至5/10，喜歡吃骰子牛的人別錯過。

王品牛排：姓名對對碰請吃「法式紅醬龍蝦」

圖/王品提供

王品牛排姓名對對碰活動可謂前陣子話題主角，4/20至5/31期間凡出示證件，姓名對中「雅、婷、怡、君」任一字，即可免費獲得半隻「法式紅醬龍蝦」，含2字直接爽嗑整隻龍蝦，價值高達1056元。若5/31前到店消費套餐並主動出示優惠券，則可獲得一份528元「香煎鮭魚佐干貝」。

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