吃到飽只要299元！北台灣「299吃到飽餐廳」5選　燒烤、火鍋與披薩統統無限爽吃

現在物價不斷上漲，連帶餐飲業的價格水準也持續上升，因此能看到高CP低價位的餐廳實屬不易。這回小編嚴選北台灣5家「299元」吃到飽的高CP值餐廳，不論是燒烤或火鍋都有，快一起來瞧瞧！

大戈壁蒙古烤肉火鍋

大戈壁蒙古烤肉火鍋位於台北市中山區，驚喜的是過去價格平均要400元以上，從今年開始大戈壁蒙古烤肉正式推出「299元吃到飽長期活動」，而且還不用加收10%服務費喔！店內包含蒙古烤肉（牛豬雞三種肉任選）、鴛鴦鍋(泡菜、原味)、熟食自助吧、火鍋料自助吧、蒸籠區、飲料吧(招牌珍奶)、水果區與傳統剉冰區等全部無限吃到飽。值得注意的是，因成本考量，單人用餐需加收150元開鍋費，用餐時間90分鐘，快一起揪團嚐鮮「蒙古味」吧！

地址：台北市中山區松江路152號3樓

電話：02-2581-9151



圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專

圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專

圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專

倉津鍋物

倉津鍋物是位於新北市三重區的日式鍋物店，主打全日式風格與空間的餐廳，主要提供消費者6種鍋物選擇，像是和風豚骨湯、養生菇菇湯、銷魂麻辣湯、起司牛奶湯與養生藥膳湯等；至於肉品有7種供選擇，像是精選板腱牛、伊比利五花豬、美國培根牛、去骨嫩雞腿與嚴選櫻桃鴨等。倉津還主打「66種火鍋食材與自助吧」免費無限夾取的超狂服務，海鮮還享銅板價加購。至於其他還有飲料吧與日式咖哩飯無限吃。一般平日最低午餐只要每位299元（至下午4點前）、晚餐與假日時段每位只要369元，所有費用10%服務費另計，由於店內用餐座位有限，建議需於最慢提早三天前訂位喔。

地址：新北市三重區重新路二段48號一樓(天台附近)

電話：02-2973-3377



官網：https://www.souhou.tw/

位於新北的「倉津鍋物」吃到飽居然只要299元，七種肉品包含板腱牛、伊比利五花豬等，還有號稱66種食材自助吧免費吃到飽。 圖／倉津鍋物臉書粉專圖／IG網友fanfancat99授權

圖／圖／倉津鍋物官方IG

THE PIZZA 惹披薩

「THE PIZZA 惹披薩」絕對是Pizza控必吃的美式料理店，相較於燒烤或火鍋吃到飽，該店則主打「Pizza吃到飽」，提供共有14種口味的披薩任選吃到飽，鹹食口味像是瑪格麗特、培根牛、照燒章魚燒、照燒牛、唐揚雞與泡菜豬肉等；甜食口味則有巧克力棉花糖與紅豆麻糬口味，除此之外，還有脆薯、濃湯、飲料與冰淇淋無限爽吃，真的CP值超高，目前吃到飽平日午餐更只要249元、假日跟晚餐則維持299元。另也提供單點服務，還可以將兩種口味雙拼。諸多好康，快點揪團朋友吃起來囉！

地址：242新北市新莊區中正路514巷43號

電話：02-2902-4516



圖／IG網友iris10012788授權

圖／IG網友superbaby.tw授權

圖／IG網友superbaby.tw授權

泰式99燒烤

現在要吃到299元的燒烤非常難了！不過位於桃園後火車站出站後的泰式99燒烤桃園總店，主打泰式燒烤吃到飽，提供四種肉無限爽吃，包含牛五花、豬五花、醃漬豬與醃漬雞肉供選擇，除滿滿肉以外，還有火鍋（一桌僅需加收80元開鍋費）與「泰式奶茶」免費喝到飽服務，火鍋提供也是免費續的高麗菜、大陸妹、蛤蠣、金針菇與冬粉等，完美「火烤兩吃」，價格部分一人299元不收服務費，不論幾人用餐，一桌皆另外收80元的火鍋開鍋費，用餐時間為90分鐘，快訂位囉！

地址：桃園市桃園區建國路89號

電話：03-364-9899



鋪滿各式肉在烤盤上「噗滋作響」，非常可口。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

兩餐韓國年糕火鍋

目前「兩餐」除了在北台灣共有16家分店外，包含台中、嘉義、台南與高雄都有分店，可見其人氣超過一般。該店主打韓式年糕火鍋吃到飽，年糕種類超豐富，包含原味年糕、細寬麵條年糕、紫米年糕與艾草年糕等，另還有超過十種以上的火鍋食材、韓式炸雞與炸物、韓式關東煮、各式泡麵與甜點飲料專區等任吃任選吃到飽。有趣的是，還能自行DIY調製石鍋拌飯，上述都只需要299元（10%服務費另計），還可以加購100元，再享肉肉吃到飽，無限量供應喔，韓式火鍋吃起來囉！

官網：https://www.dookki.com.tw/

圖／兩餐韓國年糕火鍋官網

圖／兩餐韓國年糕火鍋官網

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