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Mo-Mo-Paradise壽喜燒「松露牛奶鍋」579吃到飽！逾40款食材飲品+讚岐烏龍麵無限吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／MoMoParadise臉書專頁、MoMoParadise官網
圖／MoMoParadise臉書專頁MoMoParadise官網

吃到飽控好消息！日式壽喜燒吃到飽Mo-Mo-Paradise憑藉平價及優質食材深受粉絲喜愛，日前攜手同集團旗下的義式餐廳Bellini Pasta Pasta，推出聯名餐點，其中以「松露牛奶鍋」最備受矚目，限量開賣大家把握時機出發囉！

圖／MoMoParadise臉書專頁
圖／MoMoParadise臉書專頁

Mo-Mo-Paradise吃到飽最低409起即可開吃午餐，除了經典原味壽喜燒、清爽系蕃茄鮮蔬鍋、鹽味豚骨鍋等，即日起於平日晚餐、假日全天時段，特別推出「松露牛奶鍋」，擷取Bellini Caffe人氣松露餐點的精華，搭配濃郁奶香的湯頭，牛奶控絕對會愛。活動期間限定，每人579元就能無限爽嗑肉品、超過25種的產地直送時蔬、飲品，加碼道地的讚岐烏龍麵，配著牛奶湯底超療癒，結束時期以官方為準。

圖／Bellini-Pasta-Pasta
圖／Bellini-Pasta-Pasta

此外，Bellini Pasta Pasta也將Mo-Mo-Paradise招牌壽喜燒醬汁製成獨特的「和牛壽喜燒起司麵」，澳洲和牛片及煙燻起司搭配麵條，入口充斥鹹香滋味。比薩愛好者則有全新「辛味噌煙燻鴨胸比薩」可嘗鮮，Mo-Mo辛味噌醬口味加上煙燻鴨胸，獨特風味粉絲必收，一口體驗日式與義式的強強組合。

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吃到飽 壽喜燒 火鍋

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