脆脆香香肉汁噴發！　全台10大網友熱議「連鎖鹹酥雞店」朝聖推

萬惡的宵夜怎麼可以沒有鹹酥雞！

昏暗的街道上，總有幾處微微發著黃光的小販，排滿鐵盤的酥脆金黃肉塊、多樣蔬菜搭配迷人的香氣，吸引路人默默移動腳步往攤位移動。

邪惡美食榜上有名的鹹酥雞，在深夜裡最能撫慰人心，儘管肚子不餓，但還是會默默地買上幾包～切成入口大小的塊狀雞肉，只要下了油鍋，不論蒜香、塔香、獨門醬汁都是絕配～配上各種炸物一起食用，偶爾下午茶想要來點也超適合～想到口水都快流下來啦！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查了全台十大網友熱議、主打「鹹酥雞」的店家，來看看你吃過幾家吧～

image source：FB/繼光香香雞 J&G Fried Chicken

10 巧味鹹酥雞（大王）

巧味鹹酥雞、巧味鹹酥雞大王不愧是台南起家的名店，食物肯定離不開甜味，特殊的鹹甜滋味讓人欲罷不能，不過也有網友表示「巧味鹹酥雞」到了苗栗似乎被苗栗化了，想要台南味的朋友們要和店家特別說一聲～

網友更指出米血一定要推薦給大家，口感香酥，嚼起來米香四溢！在台南的總店，還可以吃到酸菜配料以及獨特的炸蛋餅皮喔，有機會到台南旅遊時，可以去嚐鮮看看！



9 閒酥雞

網路評價相當高的店家，更有網友指出吃了5年不敢和人分享，深怕一讓大家知道就吃不到了！特色美食除了糯米椒、旗魚條等外面少見菜色外，每週五更有隱藏菜單如牛排、大螃蟹，品項當日才會公佈，平日問的客人還會被老闆罰10元！

對於選擇障礙的客人，店家還推出隨便炸的選項，非常貼心！其他店家基本都會加個胡椒粉，這家店竟然在菜單上名目寫著完全不加調味的選項讓客人勾選，可見對自家產品的信心，看我還不開心吃爆～

8 蒜翻天鹽酥雞

大蒜營養價值高，可以增強免疫力又能預防心血管疾病，加在任何料理中都很加分！愛吃蒜的朋友們，絕對不能錯過這家「蒜翻天鹽酥雞」，吃完滿口蒜香，簡直人間享受！

平常熱炒店才能看到的龍珠居然也在菜單上，讓你吃好吃滿。近年來還推出了氣炸鍋料理，也可以買一大包冷凍的雞柳無骨鹹酥雞，買回家後自己在家就能享受現炸的美味。

7 炸去啃職人炸物

把小吃搬上大舞台，用高規格為鹹酥雞作妝點，看起來就像是完整的一餐！不只進駐百貨公司，「炸去啃」門市裝潢精美，店內備有各式啤酒外，還有兩台飛鏢機台，十分適合朋友聚會小酌～

華麗的外表下，餐點也是毫不馬虎，該有的美味在經典炸物、職人丼飯上都表現得淋灕盡致。網友留言稱讚炸薯片沾上莎莎醬堪稱一絕，由地瓜泥與芋粿籤組合成的芋籤金瓜酥也不容錯過！

6 台灣第一家鹽酥雞

「台灣第一家鹽酥雞」名字一出撼動江湖，經營超過四十年，就連金門也能看到它的蹤影！

店家最大特色就在於它有五、六十種的食材，蔬菜也有高達十幾種可供挑選，隔著玻璃都能感受到食材的新鮮。每種炸物味道在水準之上，而這之間，鹹酥雞和雞皮受到最多網友的推薦，回購率超高，吃完口齒留香，令人念念不忘～

5 鹹酥李

文青風席捲而來，國民小吃鹽酥雞竟然也搭上了這個風潮，位在台北市金山南路上的「鹹酥李」顛覆傳統印象，店面簡潔明亮，容器有別以往的紙袋，取而代之的是印上可愛人像logo的盒裝容器。

網友分享說一定要吃吃看店家獨特的蘋果酥酥和麻糬芋丸，「鹹酥李」最大的特色莫過於它的配料，有花生米、蘋果片、鳳梨丁等八種選擇，使炸物吃起來更加清爽美味！

4 炸鷄大獅

台灣唯一通過「穆斯林友善餐廳認證」的炸鷄店，從夜市的餐車一路擴展到海外，充滿著潮流和創新的元素，以台式熱炒為概念，加入蔥、蒜、洋蔥及辣椒，再以shake手搖的方式，將美味融為一體。

網友紛紛表示，這家店的雞肉超級鮮嫩多汁，調味豐富有層次， 吃起來相當涮嘴，會忍不住一口接一口，醃料味道較重，建議可以搭配飲料一起食用喔！

3 陳記鹹酥雞

來自桃園的「陳記鹽酥雞」，近期在網路上討論得沸沸揚揚，品項雖然不是超多，但有特殊餐點如月亮蝦餅等，有的門市更有隱藏版菜單，過去曾經就出現過草莓起司雞排、榴槤起司雞排等等創新的口味。

口感紮實的乖乖甜不辣、淋上泰式酸辣醬的雞蛋豆腐、牽絲的明太子起司雞排都是網友必推！這家鹽酥雞讓人推崇的不只是食物，還有許多感人善行，「陳記鹽酥雞」中園總店的老闆，在部桃爆發疫情、台鐵太魯閣號出軌時，都不吝付出免費炸鹽酥雞給醫護與救災人員吃，為第一線的英雄們加油打氣。

2 師園鹽酥雞

師大夜市最知名的「師園鹽酥雞」，大家一定都不陌生，近年來在西門町也設有分店。店家很貼心的提供了多國語言菜單以及街口支付，更附設了內用座位和飲料喝到飽，成為朋友聚餐的好選擇！

主打蒜味鹽酥雞的「師園」，蒜香味迷人不刺鼻，吃起來乾爽不油膩，不愛蒜頭的人也可以特別註記，外帶時還提供紙袋，環保又時尚！網友表示「師園」的雞蛋豆腐、魷魚、杏鮑菇、四季豆也是不容錯過的炸物，吃完絕對滿足！

1 繼光香香雞

有誰曾想過台灣小吃鹽酥雞也能走向國際市場？經營將近半個世紀的繼光香香雞，從台中繼光街到全球數百家門市，成為世界知名的鹽酥雞品牌。去年2020年更是推出冷凍商品「香香炸雞」，只要12分鐘就能輕鬆在家吃到，比外送還快～

相較於一般傳統鹽酥雞，繼光香香雞講究食材與油品的控管，乾淨衛生的環境與獨特的調味擄獲不少人的心！除了經典的香香雞之外，也有許多網友推薦必吃杏鮑菇和魷魚，饕客們千萬別錯過囉！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月10日至2021年04月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台連鎖鹹酥雞店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



