台北小火鍋丟骰子「整桌66折」、台中「爆量蛤蠣鍋」199元爽嗑！鍋控必收新優惠

鍋控戰隊快出列！作為國民美食的火鍋，在全台各地遍佈各種類型的鍋物，常見的有個人小火鍋、涮涮鍋、麻辣鍋、部隊鍋等，不論單點或吃到飽型態都應有盡有，今天就為大家介紹2大品牌限時新優惠，不僅能199元開吃「爆量蛤蠣鍋」，另有全新小火鍋店4大優惠讓大家一路省錢爽吃到5月底。

台北「本事滿足鍋物」：4大優惠接力開跑

品牌新推有本事系列，船隻載滿「36隻泰國蝦」。圖／本事滿足鍋物提供

位於市民大道的「蛤尛」日前正式更名為「本事滿足鍋物」，推出7種原創湯底之餘，搭配新增的自助蔬食吧、飲料吧及冰品吃到飽，絕對讓大家吃好吃滿。除了經典小火鍋，全新套餐中加推的「爆，生鮮雞佛鍋」堆滿整盆雞佛、「真生食級干貝鍋」吃得到15顆干貝、「我就愛蛤蠣鍋」則有60顆大蛤蜊，還有「36盎司精選大肉盤」、「36隻泰國蝦」能選，澎湃海鮮讓大家吃到痛風都甘願。

「真生食級干貝鍋」鋪滿15顆干貝，「十三香麻辣鍋」為熱門湯頭口味。圖／本事滿足鍋物提供 超本事系列售價6666元，巨量海鮮、肉盤吃個過癮，4至6人分食超療癒。圖／本事滿足鍋物提供

而大胃王「超本事系列」結合了60盎司的綜合肉盤及鋪滿海鮮的龍蝦船，適合4至6人一起挑戰，三天前預訂即可盡享大口吃肉、吃海鮮的聚餐。「本事滿足鍋物」這回因應更名開幕，特別祭出一系列優惠，即日起至4/25可享每日主廚推薦鍋物「199元」特價，4/26至5/2上班族午餐時間到店用餐憑名片享「第二人51折」，後續則有打卡送肉盤活動。而5/17至5/30還有「激爆骰子666」超狂活動，丟中一個6即送肉盤兌換券，2個6享鍋物66折，若丟中3個6直接「整桌66折」，饕客絕對要吃！

本事滿足鍋物

地址：台北市大安區市民大道四段78號營業時間：週一至週日11:30-14:00、17:00-22:00 優惠活動： 即日起至4/25：每日主廚推薦鍋物199元特價4/26-5/2：慰勞最有本事上班族，午餐時段憑名片，第二個人現打51折5/3-5/16：IG或FB打卡並使用指定hashtag#我有本事，即送肉盤5/17-5/30：凡消費可玩「激爆骰子666」，1個6送肉盤兌換券；2個6享鍋物66折；3個6結帳整桌66折

蛤?!台中公益店：「正宗原味卜卜蜆」4/20前只要199元

粵式經典卜卜蜆打邊爐以蛤蠣為主角，取自蛤蠣煮熟時打開「卜卜卜」的聲響。圖／蛤?!台中公益店提供

主打港式卜卜蜆打邊爐的「蛤?!」除了在東區吃得到，去年10月也正式進駐台中美食一級戰區公益路，成為在地人氣鍋物專賣店之一。為歡慶台中店會員人數突破9999，即日起至4/20為止，平日週一至週五到店用餐，可享招牌蛤蠣鍋「正宗原味卜卜蜆」199元特價，原價680現賺481元。提醒大家199元蛤蠣鍋每日限量25組，一桌限兌換一鍋。

內行吃法為在蛤蠣滾開後，來一口鮮味四溢的蛤蠣高湯，再加湯加料。圖／蛤?!台中公益店提供

「蛤?!卜卜蜆打邊爐」高湯底以大骨、雞大骨熬煮而成，加上每日產地直送的新鮮蛤蠣與台灣大蒜，調配出清甜濃郁的湯頭。而公益店也增添多款台中限定餐點，例如「港式雞煲」與厚白雞湯底的「翠玉瑤柱雞白鍋」，還有主廚特製研發的燒鴨與叉燒，火鍋、港式料理一次滿足。

蛤?!台中公益店

地址：台中西區公益路258號營業時間：週一至週五17:00-01:00；週六日與國定假日 11:30-01:00優惠活動：即日起至4/20「正宗原味卜卜蜆」199元（平日限定、每日限量25組）

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