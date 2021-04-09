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姓「林」朋友喝起來！翰林珍奶「買一送一」，中2字更狂一杯只要10元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
知名台灣珍奶品牌「翰林茶館」限定即日起至4月11日推出3日超狂優惠，姓名含「翰林」只要10元、名字注音任一字唸法符號，也直接第二杯免費喝。 圖／翰林茶館官方粉絲頁
知名台灣珍奶品牌「翰林茶館」限定即日起至4月11日推出3日超狂優惠，姓名含「翰林」只要10元、名字注音任一字唸法符號，也直接第二杯免費喝。 圖／翰林茶館官方粉絲頁

不要猶豫趕快來核對姓名！知名台灣珍奶品牌「翰林茶館」限定即日起至4月11日推出3日超狂優惠，姓名中兩字「翰林」只要10元、名字注音任一字唸法符合「ㄏㄢˋ」或「ㄌ一ㄣˊ 」，也直接第二杯免費請你喝，相當買1送1，快揪團親朋好友不要錯過啦！

翰林茶館自1986年創辦以來，號稱調製出全世界第一杯的珍珠奶茶，現除了各式茶飲外，也有美味的餐點套餐供多元化選擇，在台灣也有不少手搖飲愛好者將翰林茶館的珍奶作為飲料首選。

圖／翰林茶館官網
圖／翰林茶館官網

這回翰林茶館推出4月兩大獨享優惠，首先，只要在即日起至2021年4月11日，於中午12:00至20:00之間，出示身分證含有有「翰林」兩字（需要同名同字且順序一樣），購買珍奶一杯只要10元；再者，若名字唸法只要符合「ㄏㄢˋ」或「ㄌ一ㄣˊ 」，直接獨享珍奶第2杯免費喝，相當買一送一，快閃超狂優惠只有3天，務必把握機會囉！

圖／翰林茶館官方粉絲頁
圖／翰林茶館官方粉絲頁

翰林茶館4月獨享優惠

時間：2021年4月9日至2021年4月11日 中午12:00至20:00

活動：身分證名字中有「翰林」兩個字，並同名同字且順序一致，珍珠奶茶一杯要價只需10元；若名字唸法符合「ㄏㄢˋ」或「ㄌ一ㄣˊ 」任一，享珍珠奶茶第2杯免費，相當於買一送一

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