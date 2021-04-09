雙餡口味太欠吃！台北5家「古早味車輪餅」排隊才吃得到　料多爆漿、皮又脆

車輪餅是伴隨台灣人成長的古早味人氣點心，台灣每座城市也都能輕易瞧見車輪餅攤販的身影。近年來因應各種喜好而開發出多種新奇口味，有甜有鹹滿足不同吃貨的胃。儘管現今車輪餅一顆要價動輒15元起跳，但人氣攤販的排隊人潮依舊不減。台北5家超高人氣車輪餅攤販在網路上擁有絕佳的好評，滿飽、美味的餡料讓人路過總想來上一塊，喜歡甜食的各位趕緊筆記起來，下次有機會經過一定要嘗嘗看。

光華紅豆餅

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只要是北科大的學生絕對都知道的人氣攤販，「光華紅豆餅」從中午開業到晚上8點打烊都擠滿排隊人潮，其販售的車輪餅渾圓飽滿，每嘴都能吃到爆漿口感，熱騰騰的餅皮色澤佳口感酥脆，就算放冷了也好吃。光華紅豆餅販售5種口味，囊括奶油、紅豆、花生、菜脯、高麗菜，有甜有鹹一顆只要15元。比較特別的是，菜脯口味以菜脯塊入餡，口感佳口味清爽美味；花生口味揉合花生碎粉粒與芝麻粒帶出多層次風味；高麗菜口味甜鹹適中、胡椒味十足，不管作為點心或正餐都合適。

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地址：台北市中正區八德路一段82巷9弄

永樂車輪餅

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「永樂車輪餅」隱身在迪化街巷弄內，因攤位鄰近霞海城隍廟，是不少人拜拜後的人氣點心。永樂車輪餅販售的車輪餅口味相當多元，包括香橙奶油、大紅豆、蘿蔔絲、紫心地瓜、抹茶、洋蔥玉米、芋頭等，一顆價格15到20元不等，雖然價格偏高，但以冰淇淋挖球器盛裝的內餡滿飽實在，每咬一口就能吃到爆漿口感，相當過癮。人氣口味包括香橙奶油、洋蔥玉米以及紫心地瓜，其中紫心地瓜口味最多網友力推，紫色的外觀帶有夢幻氛圍，甜度低卻充滿濃厚的地瓜香氣；帶有微微橙橘香氣的香橙奶油也頗具特色，酸甜滋味讓人一吃停不下來。

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地址：台北市大同區迪化街一段21號

有時候紅豆餅

圖／有時候紅豆餅臉書粉專

在Google上有4.2顆星好評的「有時候紅豆餅」被許多網友讚譽為「全台北最美味的車輪餅」之一，店址位於有著台北最美街道的民生社區周邊，以木質系打造的店舖充滿日式文青氛圍，其販售的車輪餅不只居民愛吃，高評價更吸引許多遊客慕名前往排隊。有時候紅豆餅販售的車輪餅口味只有4種，除了經典奶油、紅豆外，還有奶油＋紅豆的雙餡餅，鹹食口味則提供濃郁系的起司馬鈴薯口味。有時候紅豆餅皮薄餡多，不管趁熱吃或放冷吃都美味。其中雙餡口味的多層次風味在網路上有不少吃貨追捧；起司馬鈴薯則充滿濃濃的起司香氣，泥狀馬鈴薯口感綿密涮嘴，甜鹹適中，讓不少吃過的人都相當難忘。

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圖／有時候紅豆餅臉書粉專

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地址：台北市松山區延壽街399號

晴光紅豆餅

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「晴光紅豆餅」是公館商圈頗具人氣的攤販，全台各地都有分店，小小的攤位對比長長人龍的畫面相當有趣，其販售的車輪餅只有3種口味，包括奶油、紅豆以及蘿蔔絲，一顆只要12元，親民的價格深受小資族、學生族喜愛。晴光紅豆餅料多實在，餅皮酥脆中帶有微軟嫩的口感。奶油口味甜度適中，是款中規中矩的奶油內餡；紅豆口味偏甜，還能吃到花豆內餡，綿密溼潤的滋味相當涮嘴；蘿蔔絲口味內餡清爽脆口，添加黑胡椒帶出香辣風味，喜歡吃蘿蔔絲口味的吃貨一定要嘗嘗。

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地址：台北市大安區汀州路三段255號

無名車輪餅

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南機場夜市美食林立，是台北人心目中數一數二的「美味夜市」，部分店家甚至奪得米其林餐盤推薦，基本上找不太到踩雷的食物。周邊一家販售車輪餅的攤位總是擠滿人潮，販售的車輪餅內餡飽滿實在，且一顆只要12元，超高CP值大小朋友都喜歡。「無名車輪餅」口味多元，包括奶油、紅豆、芋頭、菜脯、花生等，其中網友大推的口味就屬奶油口味，奶香味濃郁且口感滑順，是款甜而不膩的飯後小點心，其他口味則評價不一，怕踩雷的朋友點奶油口味準沒錯。

圖／IG網友twopigs_travel_food授權

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圖／IG網友piggys_table授權

圖／IG網友_martin_photos_授權

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地址：台北市中正區中華路二段327號

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