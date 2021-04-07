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高雄飯店「最美火鍋吃到飽」只要588！試營運首4日免費送龍蝦，再抽1元超殺價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／高雄麗尊酒店提供
圖／高雄麗尊酒店提供

南部鍋控準備吃爆！高雄麗尊酒店館內全新打造絕美火鍋「木櫃工廠創意鍋物」，588元就能無限爽嗑美式鍋物、頂級肉品、海鮮、小農蔬食、哈根達斯冰淇淋及甜點等，4/8起試營運。開幕首4日用餐將加碼贈送「巴西龍蝦」，4/30前還能天天抽優惠，最大獎可1元開吃，超狂好康快收藏！

圖／高雄麗尊酒店臉書專頁
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圖／高雄麗尊酒店提供
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「木櫃工廠創意鍋物」位於高雄麗尊酒店二樓，整體裝潢走輕美式工業風，木造設計搭墨藍色系，加上大理石檯面，準備搶攻高雄最美火鍋稱號。餐廳主打個人鍋型態，一共提供四款湯頭，包含麻香四溢的「四川麻辣鍋」、經典甘甜醬汁風味「日式壽喜燒」、豬大骨慢熬而成的「香蒜豚骨鍋」、鮮甜款「廣東汕頭火鍋」，配上無限供應的澳洲和牛、嚴選肉品、台灣在地蔬食、現撈活蝦、壽司，還有主廚手作甜點、哈根達斯冰淇淋，讓大家588元+10%盡享鹹食甜食，飽到天靈蓋。

圖／高雄麗尊酒店提供
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「木櫃工廠創意鍋物」預計4/8正式登場，截至4/11前凡到店用餐，前20名貴賓可免費獲得半隻「巴西龍蝦」。而4/30前凡在官方臉書粉絲專頁按讚並分享指定帖文，即可參與「一元火鍋天天抽」活動，有機會免費兌換頂級食材，最大獎還有當日個人用餐一元券，讓大家超低銅板價吃一波，每桌可享抽獎乙次。

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