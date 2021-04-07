捐發票或捐血「Buffet吃到飽打折＋免費龍蝦」！台北3家飯店餐飲新優惠

喜愛飯店吃到飽的饕客注意了！今天要跟大家分享三家飯店餐飲限時優惠，其中台北國泰萬怡只要捐發票或出示捐血證明，即享75折優惠，再送招牌龍蝦；六福萬怡新推8折優惠，而慕軒飯店則因應7週年推出姓名對對碰活動，每個優惠門檻都不高，趕快把握時間嗑美食去！

國泰萬怡MJ Kitchen「捐發票或捐血，龍蝦免費吃」：截至4/16

圖／台北國泰萬怡酒店提供

台北國泰萬怡飯店曾於2月推出的「牛年送愛」活動備受好評，本月特別帶著2.0版回歸。即日起至4/16，只要兩人同行、於週一至週五到館內吃到飽餐廳「MJ Kitchen」用餐，每人捐一張當月發票或以上，抑或是其中一人出示三個月內的捐血證明，即享當筆消費75折優惠，每位再加贈半隻約200公克的「蒜蓉蒸龍蝦」，代表兩人享有整隻龍蝦。若為Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員用餐消費，還可加碼回饋免一成服務費。

六福萬怡敘日吃到飽「兩人同行享8折」：截至4/30

圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店內的「敘日全日餐廳」2月份正式轉型為全自助吃到飽，即日起推出特別活動，4/30前身著印有「動物圖案的衣服」或搭配「動物配件」參與現場拍照打卡活動，兩人同行即享8折優惠，省錢吃爆新鮮白蝦、螃蟹、大生蠔、頂級爐烤牛排、和牛握壽司、川味麻辣蝦等8大餐區的百匯料理。若參加酒店官方粉絲專頁指定活動，還有機會抽中平日雙人午餐。

慕軒飯店7週年慶「用餐77折」：截至4/30

圖／慕軒飯店提供

4月壽星看過來！台北慕軒飯店為歡慶7週年，推出限定優惠，凡對中「ㄇㄨˋ」、「ㄒㄩㄢ」任一同音者，抑或是4月份壽星，即可在飯店內的GUSTOSO義大利餐廳、URBAN331威士忌酒吧享「77折」，酒水消費也包含在內。此外，若用餐單筆消費經折扣後滿7000元，還會贈送700元餐飲住宿抵用金，6/30前可使用。提醒大家「慕軒壽星/好名大募集」不適用於GUSTOSO早餐、URBAN331商業午餐、下午茶、週末夜未眠。

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