台北最大百匯吃到飽「孩童整月免費」、天賜百匯「買1送1」！嗑BUFFET也能溜小孩
BUFFET吃到飽憑藉豐富菜色、無限供應的特色，備受許多饕客喜愛，如今因應兒童節月份，北部兩家人氣百匯祭出「孩童免費」好康，讓家長帶著孩子一起用餐，也能划算開吃，4月限定快走起！
號稱台北最大百匯的「豐FOOD百匯」提供日式、中式、西式、泰式、燒味、港點及經典甜點等逾百道美食，即日起推出整月幼童、兒童免費用餐活動，100公分至140公分的兒童平日可免費吃，假日則享兒童價的5折優惠，而100cm以下的幼童則不限平假日皆僅收服務費15元。每位幼童或孩童需至少有一位大人相伴，每位大人限帶兩位小孩，超過則將依身高計價。
此外，新莊人氣吃到飽「天賜百匯」即日起至4/18亦有好康，凡一位大人到店用餐，即可攜帶一名12歲以下(不含)的孩童免費吃，全日適用，優惠無法合併使用，優惠者服務費以原價計算。現烤海鮮、現切牛排、炙燒握壽司、各式生魚片皆為主打必吃，也會依當令食材調整菜色，讓大家一頓就能吃個過癮。
延伸閱讀：
．港點買1送1到月底、最狂「588港點吃到飽」燒臘拼盤無限續！2大港式優惠必收
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言