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台北最大百匯吃到飽「孩童整月免費」、天賜百匯「買1送1」！嗑BUFFET也能溜小孩

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／豐FOOD海陸百匯官網、天賜百匯官網
圖／豐FOOD海陸百匯官網天賜百匯官網

BUFFET吃到飽憑藉豐富菜色、無限供應的特色，備受許多饕客喜愛，如今因應兒童節月份，北部兩家人氣百匯祭出「孩童免費」好康，讓家長帶著孩子一起用餐，也能划算開吃，4月限定快走起！

圖／豐FOOD海陸百匯官網
圖／豐FOOD海陸百匯官網

號稱台北最大百匯的「豐FOOD百匯」提供日式、中式、西式、泰式、燒味、港點及經典甜點等逾百道美食，即日起推出整月幼童、兒童免費用餐活動，100公分至140公分的兒童平日可免費吃，假日則享兒童價的5折優惠，而100cm以下的幼童則不限平假日皆僅收服務費15元。每位幼童或孩童需至少有一位大人相伴，每位大人限帶兩位小孩，超過則將依身高計價。

圖／天賜百匯官網
圖／天賜百匯官網

此外，新莊人氣吃到飽「天賜百匯」即日起至4/18亦有好康，凡一位大人到店用餐，即可攜帶一名12歲以下(不含)的孩童免費吃，全日適用，優惠無法合併使用，優惠者服務費以原價計算。現烤海鮮、現切牛排、炙燒握壽司、各式生魚片皆為主打必吃，也會依當令食材調整菜色，讓大家一頓就能吃個過癮。

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吃到飽 大台北美食

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