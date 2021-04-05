6大優惠開工不憂鬱！全家咖啡「買6送6」、手搖名字對對碰「買1送1」

4月連假一轉眼就來到尾聲，今天就為大家簡單統整6大收假優惠，包含超商、量販咖啡好康和手搖促銷，讓各位人手一杯、開工不憂鬱。

全家單品拿鐵、美式「買六送六」：4/6一日限定

圖／全家便利商店提供

開工日恰逢全家便利商店6號好咖日，本次全家照慣例推出咖啡品項買六送六，祭出單品美式、拿鐵「買六送六」，並開放跨店取貨、寄杯且不限冰熱，4/6當天早上10點於全家APP正式開賣。提醒大家兌換期限至6/30，會員每人各方案限購一組。

美廉社咖啡「買一送一」：即日起至4/7

圖／美聯社臉書專頁

集結民生消費用品的「美廉社」咖啡優惠連假至收假都陪伴大家，即日起至4/7到全台販售現煮咖啡門市，即享咖啡大杯同口味「買一送一」，冰熱不限，可隨當日心情或天氣調整。

萊爾富「Hi Café咖啡」全品項第二杯半價：4/20前

圖／萊爾富提供

萊爾富即日起4/20釋出Hi Café咖啡全品項「第2杯半價」，若透過萊爾富Life-ET購買交通、電影、休閒旅遊票券，憑收據還可額外享有Hi Café大美式咖啡、拿鐵咖啡「買一送一」優惠。而日前推出一系列古早味及獨家冰品的萊爾富，也同步推出嘗鮮優惠，4/20前大杯楊枝甘露冰沙享49元促銷價，而爆夯款「杜老爺生烏龍奶蓋雪糕」、「杜老爺伯爵紅茶奶蓋雪糕」則可任選2件69元。

TEATOP第一味 名字同音2字「高山青」買一送一：4/6至4/16

圖／TEATOP官網

「TEATOP第一味」宣佈正名後推出首波「青茶季」好康，將於4/6起開放尋人啟事，凡名字對中「高山青」任2字，同音即享4款招牌飲品「買一送一」，包含甘蔗青了、靚奶凍、芋圓青芝芝、青茶 3Q。除了名字對對碰，若購買任一款青茶系列，還可獲得TEATOP獨家平面口罩，茶控必收！

鬍子茶「點中杯新品免費升級大杯」：4/6至4/23

奶蓋手搖霸主之一「鬍子茶」即將於4/6首推「鮮榨蜜蘋紅茶」、「甘蔗雲間烏龍」2款新品，主打新鮮水果榨成果汁，配上茶香的基底清爽沁涼，開賣首日起至4/23還祭出優惠活動，凡點選中杯可免費升級大杯，讓大家爽喝一波。

奎克咖啡ｘ飲冰室茶集「詩光投影」系列「2杯現折100」：即日起至4/30

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡4月與超商經典飲品「飲冰室茶集」合作打造絕美手搖，分別嚴選飲冰室茶集的經典奶茶為茶湯製成「烏龍奶茶冰沙」、「紅奶茶冰沙」、「綠奶茶冰沙」，加上有嚼勁的珍珠、茶凍與特調慕斯，口感豐富。每杯售價150元，4/30前只要加入奎克LINE好友（@cuiqu），憑LINE優惠券到全台門市消費任2杯最新「詩光投影」奶茶系列冰沙，現折100元。

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