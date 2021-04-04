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港點買1送1到月底、最狂「588港點吃到飽」燒臘拼盤無限續！2大港式優惠必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
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港點控開趴時間到！4月份兩家港式餐廳祭出限定優惠，像是「點8號」蒸籠推車點心「全品項買一送一」重磅回歸，還有新葡苑集團旗下的「D弐拾弐」最新吃到飽活動，只要588元就能爽嗑港點，再加碼燒臘拼盤、干燒牛河、港式老火煲湯及飲品無限供應，讓大家吃飽喝足。

圖／點8號提供
圖／點8號提供
圖／點8號提供
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主打手工點心的「點8號」即日起至4/30祭出買一送一，活動期間到店內用餐，可享「蒸籠推車點心」13款品項買一送一，包含經典必吃的水晶蝦餃皇、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、蒜香蒸排骨、經典魚翅餃、豉汁蒸鳳爪、鮮肉珍珠丸、酸菜麻辣腸、荷葉珍珠雞、蠔皇叉燒包、黃金流沙包以及造型款嗡嗡蜜蜂包、哞哞牛乳包。每桌限點一組，不限同品項，但會以低價位贈送，全台6家門市皆適用。

圖／D弐拾弐官網
圖／D弐拾弐官網

而以單點為主的D弐拾弐日前公佈全新用餐專案，於4/6起開放平日週一至週四晚餐時段的點心吃到飽活動，不僅有各式蒸、煎、烤、炸的精緻港點在蒸籠車隨停隨拿，還有港式招牌腸粉、燒臘拼盤、干燒牛河、港式老火煲湯，吃不夠還有現點現做的炒飯、時蔬，人氣必點港式凍檸茶、絲襪奶茶、鴛鴦奶茶也能無限暢飲，堪稱CP值超高，每人588元，6/30前都能吃得到。

圖／D弐拾弐提供
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