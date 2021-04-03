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肯德基「8塊雞＋蛋撻禮盒」只要399、漢堡王「買1送1」開吃！3大快餐連假優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／官網、業者提供
圖／官網、業者提供

4月正式進入連假期間，除了一系列餐廳、手搖優惠，今天要跟大家分享肯德基領軍的3大快餐優惠，不論有沒有出遊，都能當聚餐加菜、打牌的宵夜隨時開吃！

肯德基「399吃炸雞桶餐、整盒蛋撻」：即日起至4/5

圖／肯德基官網、編輯攝影
圖／肯德基官網、編輯攝影

肯德基除了269神券備受喜愛，這回趁著連假推出了全新好康券，8塊雞桶餐搭配1盒原味蛋撻禮盒售價399元，原價649元現省250元。活動即日起開跑截至4/5，網路或電話訂餐時只要使用優惠碼「40313」，即享限定促銷。提醒大家活動限炸雞，無法挑選部位、不可更換烤雞或其他口味，但可選擇辣與不辣，而蛋撻禮盒只限原味。

圖／肯德基官網實際操作頁面
圖／肯德基官網實際操作頁面

這項連假好康於每日10:30後供應，外帶、內用、預訂快取皆適用，外送則不提供此服務，優惠券產品不列入滿額門檻計算，不得與其他優惠(含其他全國優惠券)併用，數量有限，售完為止。另外若幸運碰上秘密限時優惠，選購其他餐點消費滿250元，還會現贈2顆原味蛋撻，結帳時可領取專屬折扣碼免費兌換，蛋撻控必收！

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

不僅如此，肯德基日前推出279元「狂饗桶」套餐，內含5塊咔啦脆雞、2顆原味蛋撻、1份雙色轉轉QQ球、2杯小冰紅茶，而4/12前分享官方臉書指定貼文，週還有機會抽「狂饗桶買一送一券」。另外，購買任一桶餐（不含優惠券）、登錄發票即可抽限量40組的「炸雞圍兜兜」，超萌夯品只送不賣太欠收藏！

漢堡王「新款優惠券」：即日起至5/13

漢堡王愚人節祭出超狂優惠，4/7前持「他牌優惠券」到漢堡王門市，可享經典餐點小華堡、脆洋蔥牛肉堡、花生脆雞堡、大杯可樂、10塊雞塊、匈牙利爆漿起司餅、中份薯條、辣薯球共8款「買一送一」。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

而連假結束也不擔心，最新漢堡王優惠券也已同步釋出，5/31前可至全台門市盡享中薯買一送一、百元澎湃套餐、隱藏版口味，28款方案總共現省1428元。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

麥當勞「暖春優惠券」：即日起至4/13

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

麥當勞3月搶先推出「暖春優惠券」，最高現省2671元，包含指定品項買一送一、飽足系套餐、分享盒送雞塊等，其中買一送一欄目的麥克雞塊作為人氣品項，12塊只要60元，為內行麥粉專攻項目。

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