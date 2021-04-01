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限時49元！foodpanda推訂閱制「pandapro」179元就免運

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
用戶只要訂閱pandapro，消費滿179元即享無限次免運費，為業界最低門檻。圖／foodpanda提供
用戶只要訂閱pandapro，消費滿179元即享無限次免運費，為業界最低門檻。圖／foodpanda提供

訂閱制正夯，即時外送平台foodpanda也宣布即日起正式推出全新訂閱制服務「pandapro」，限時優惠每月只要49元銅板價就能享受3大優惠，包含消費滿179元無限次免運、每月5次專屬生鮮雜貨9.5折優惠券、指定店家驚喜優惠，是目前業界最低月費、最低使用門檻的超殺方案，讓不想出門的消費者更無負擔隨時輕鬆點。

消費者對即時外送服務需求日趨提升，依賴度也越來越高，foodpanda透過數據發現，平台重度用戶每人平均每月消費金額甚至高達1.4萬元。免運優惠不僅對一般用戶有感，針對辦公室訂餐團主、小資上班族與核心家庭父母等重度用戶來說，訂閱服務更是省荷包的必買方案。

pandapro每月月費原價99元，即日起限時5折，每月只要49元，優惠碼還可額外疊加使用。可隨時加入訂閱、亦可隨時取消無須額外費用。foodpanda預估，pandapro可望在今年年底突破百萬訂閱數。

foodpanda正式推出訂閱制「pandapro」，每月49元創業界月費最低價，享滿額無限次免運、獨家驚喜優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda正式推出訂閱制「pandapro」，每月49元創業界月費最低價，享滿額無限次免運、獨家驚喜優惠。圖／foodpanda提供

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