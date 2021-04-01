限時49元！foodpanda推訂閱制「pandapro」179元就免運

訂閱制正夯，即時外送平台foodpanda也宣布即日起正式推出全新訂閱制服務「pandapro」，限時優惠每月只要49元銅板價就能享受3大優惠，包含消費滿179元無限次免運、每月5次專屬生鮮雜貨9.5折優惠券、指定店家驚喜優惠，是目前業界最低月費、最低使用門檻的超殺方案，讓不想出門的消費者更無負擔隨時輕鬆點。

消費者對即時外送服務需求日趨提升，依賴度也越來越高，foodpanda透過數據發現，平台重度用戶每人平均每月消費金額甚至高達1.4萬元。免運優惠不僅對一般用戶有感，針對辦公室訂餐團主、小資上班族與核心家庭父母等重度用戶來說，訂閱服務更是省荷包的必買方案。