快訊

考試院前院長許水德辭世 享耆壽91歲

福原愛也遭騙？ 不知同遊橫濱過夜男早已婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住老爺「一人950元」免費爽嗑頂呱呱雞翅＋早餐！另有聯名主題房欠打卡

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱提供、台北老爺林森會館官網
圖／頂呱呱提供、台北老爺林森會館官網

國旅當道，各大飯店紛紛祭出特色住宿優惠專案，以搶攻本土旅客市場。老爺酒店集團旗下的老爺會館台北林森，日前跨界聯手頂呱呱新品牌「Wings Workshop 雞翅食研所」，即將於4/1至6/30推出兩大方案，其中「深夜食堂2.0」入住一晚除了含早餐，還可獲得「雙人雞翅套餐」，讓大家可以爽嗑雞翅、炸物、泰式檸檬茶，每人最低950有找太划算！

頂呱呱新品牌「Wings Workshop 雞翅食研所」坐落林森北路，主打超過10款口味美式雞翅，還有4款沾醬、8款單點、7種份量選擇，最多可達100支雞翅。
頂呱呱新品牌「Wings Workshop 雞翅食研所」坐落林森北路，主打超過10款口味美式雞翅，還有4款沾醬、8款單點、7種份量選擇，最多可達100支雞翅。

老爺會館台北林森4/1推出「深夜食堂2.0 - 深夜好食雞」方案，6/30前入住客房一晚，除了依房型人數提供中西式早餐、官網訂房享加購高鐵車票8折優惠，還會加碼贈送價值467元的「Wings Workshop雞翅食研所」雙人雞翅套餐兌換券，含10入裝雞翅、一份細切地瓜薯條、一份炸義大利麵及兩杯泰式檸檬茶，入住期間只要步行3分鐘即可到店兌換，再帶回飯店爽嗑一波。房型共有4種選項，其中溫馨客房1899元，代表每人每晚950不到就能享受一泊二食。

主題客房為豪華雙床房型，售價2599元起。圖／台北老爺林森會館官網
主題客房為豪華雙床房型，售價2599元起。圖／台北老爺林森會館官網

此外，老爺會館台北林森ｘ雞翅食研所也推出獨家限定聯名主題房，將品牌代表性的紅藍配色菜單、餐廳裝潢化作房間看板擺設、抱枕等，創意住宿讓人忍不住打卡。活動除了同附早餐與雙人雞翅套餐，另贈一張頂呱呱會員卡。提醒大家兩大專案適用於週日至週五，週六及連續假日則要加價200元。

延伸閱讀：

屏東縣民公園「日落市集」絕美快閃！3大市集推薦，賞夕陽、逛文創攤位

香格里拉遠東Café、晶華柏麗廳「5折」吃到飽！4月全台飯店BUFFET優惠特搜

大台北旅遊

相關新聞

漢堡王出招！愚人節「隨便一張優惠券」8款餐點「買1送1」

隨著愚人節即將到來，各個廠商紛紛推出趣味整人遊戲。速食業者「漢堡王」卻逆向而行，推出「真正」的促銷活動。自4月1日起，連...

住老爺「一人950元」免費爽嗑頂呱呱雞翅＋早餐！另有聯名主題房欠打卡

國旅當道，各大飯店紛紛祭出特色住宿優惠專案，以搶攻本土旅客市場。老爺酒店集團旗下的老爺會館台北林森，日前跨界聯手頂呱呱新品牌「Wings Workshop 雞翅食研所」，即將於4/1至6/30推出兩大

獨家「極黑麥當勞」主題店超好拍！漢堡、牆壁到杯子都是黑色　「雙倍OREO冰炫風」同場加映

「麥當勞」繼去年攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，共同打造「極黑浪潮」後，即日起再度推出「地中海辣鷄黑堡、雙牛起司黑堡...

連1個月！摩斯「20款餐點現省30元」 畫圖免費換薯條

適逢30週年，摩斯漢堡自4月1日至4月30日期間，特別推出為期4周的主題活動，購買指定餐點，通通「現省30元」。另外還推...

韓妞人手一桶的「油漆桶洋芋片」台灣買得到！薯片整桶吃才過癮，減肥也能爽嗑

薯片控好消息，在韓國爆紅的Bonilla a la Vista「油漆桶洋芋片」即將登台啦！源自西班牙的「油漆桶洋芋片」主打低油低鹽，油漆桶外觀更是吸睛搶眼，讓人帶一桶趴趴走都沒問題。品牌台灣臉書專頁日

香格里拉遠東Café、晶華柏麗廳「5折」吃到飽！4月全台飯店BUFFET優惠特搜

全台飯店自助式吃到飽憑藉多樣化、精緻菜色深受饕客喜愛，無限供應的型態更是大胃王的首選。今天跟大家盤點6家飯店BUFFET優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。