住老爺「一人950元」免費爽嗑頂呱呱雞翅＋早餐！另有聯名主題房欠打卡

國旅當道，各大飯店紛紛祭出特色住宿優惠專案，以搶攻本土旅客市場。老爺酒店集團旗下的老爺會館台北林森，日前跨界聯手頂呱呱新品牌「Wings Workshop 雞翅食研所」，即將於4/1至6/30推出兩大方案，其中「深夜食堂2.0」入住一晚除了含早餐，還可獲得「雙人雞翅套餐」，讓大家可以爽嗑雞翅、炸物、泰式檸檬茶，每人最低950有找太划算！

頂呱呱新品牌「Wings Workshop 雞翅食研所」坐落林森北路，主打超過10款口味美式雞翅，還有4款沾醬、8款單點、7種份量選擇，最多可達100支雞翅。

老爺會館台北林森4/1推出「深夜食堂2.0 - 深夜好食雞」方案，6/30前入住客房一晚，除了依房型人數提供中西式早餐、官網訂房享加購高鐵車票8折優惠，還會加碼贈送價值467元的「Wings Workshop雞翅食研所」雙人雞翅套餐兌換券，含10入裝雞翅、一份細切地瓜薯條、一份炸義大利麵及兩杯泰式檸檬茶，入住期間只要步行3分鐘即可到店兌換，再帶回飯店爽嗑一波。房型共有4種選項，其中溫馨客房1899元，代表每人每晚950不到就能享受一泊二食。

主題客房為豪華雙床房型，售價2599元起。圖／台北老爺林森會館官網

此外，老爺會館台北林森ｘ雞翅食研所也推出獨家限定聯名主題房，將品牌代表性的紅藍配色菜單、餐廳裝潢化作房間看板擺設、抱枕等，創意住宿讓人忍不住打卡。活動除了同附早餐與雙人雞翅套餐，另贈一張頂呱呱會員卡。提醒大家兩大專案適用於週日至週五，週六及連續假日則要加價200元。

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