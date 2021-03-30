韓妞人手一桶的「油漆桶洋芋片」台灣買得到！薯片整桶吃才過癮，減肥也能爽嗑

薯片控好消息，在韓國爆紅的Bonilla a la Vista「油漆桶洋芋片」即將登台啦！源自西班牙的「油漆桶洋芋片」主打低油低鹽，油漆桶外觀更是吸睛搶眼，讓人帶一桶趴趴走都沒問題。品牌台灣臉書專頁日前悄然上線，並透露最快預計5月開賣，代表大家未來不必代購就能買得到，快列入清單囤貨去！

圖／西班牙油漆桶馬鈴薯片台灣臉書

Bonilla a la Vista「油漆桶洋芋片」嚴選當地新鮮馬鈴薯，採用純天然橄欖油油炸而成，搭配為味道升級的海鹽，打造不分老少都能吃的最佳健康零嘴，就連努力減肥的人也能無負擔大口爽嗑。而裝滿薯片的油漆鐵桶，除了設計神還原油漆本尊，實際上也能達到最佳密封效果，打開後不必擔心受潮，想吃隨時來一口，抱一桶作為追劇宵夜超過癮。

圖／IG@farmfactory_official

這款僅於歐洲地區、英國販售，2016年進軍韓國後截至現在都為屹立不倒的暢銷品項，展現超高人氣。日前品牌確定進軍台灣，目前規劃將在5月於PChome線上購物、大型生活專門店city'super同步開賣，實際詢問後價格為500g大桶990元。若有最新消息會為大家隨時更新，粉絲們一起期待正式登台的那一天吧！

圖／官網

延伸閱讀：

．台北爆夯泡芙店「貪吃狗甜點」插旗宜蘭！開幕限時買一送一，現烤現灌餡超欠吃

．抹茶控搶喝！可不可ｘDcard「抹茶百香蒟蒻、抹茶鮮奶冷露」挑戰最HIP手搖