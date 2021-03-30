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香格里拉遠東Café、晶華柏麗廳「5折」吃到飽！4月全台飯店BUFFET優惠特搜

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書專頁、遠東Café官網、板橋凱撒大飯店提供
圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書專頁遠東Café官網、板橋凱撒大飯店提供

全台飯店自助式吃到飽憑藉多樣化、精緻菜色深受饕客喜愛，無限供應的型態更是大胃王的首選。今天跟大家盤點6家飯店BUFFET優惠，其中五星酒店也因應週年慶、特別節日祭出專屬好康，活動期間可5折開吃香格里拉台北與台南遠東飯店「遠東Café」、晶華酒店「柏麗廳」，另有360元起的Semi-Buffet能夠爽嗑美食，4月就來吃一波！

1.香格里拉台北、台南遠東飯店「遠東Café」5折優惠

圖／台南遠東提供
圖／台南遠東提供

香格里拉酒店集團為迎接黃金50週年，聯合旗下台北、台南遠東飯店推出一系列活動，除了會招待與香格里拉酒店集團同樣與1971/4/23誕生的壽星，平日免費入住一晚，集結12區名店美食的「遠東Café」自助餐廳也同步加碼。

台北遠東飯店凡於4/6至4/29週一至週四享用晚餐，前50組訂位可享5折優惠；即日起至5/31週日至週四到遠東飯店用餐，不限人數、晚間8點後則可5折開吃。另外，4/15前，憑五月天台南場演唱會票根到台南遠東CAFÉ，每日前10組、且每桌4人以內用餐，平日午或晚餐同享5折。

遠東CAFÉ餐期原價位：
晚餐（1730-1930）週一至週四每人1480元+10%；週五及週日每人1680元+10%
晚晚餐（2000-2130）週一至週日每人1280元+10%

2.晶華酒店柏麗廳「穿白衣就5折」

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書專頁
圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書專頁

台北晶華酒店栢麗廳「白色情人月活動」持續開跑，活動有別於女生限定好康，只要身穿白色服飾或出示任一白色配件，4/13前每日晚上8點後入場，不分平假日就能半價開吃，最高現省790元，大啖各國百匯菜色。

柏麗廳晚餐原價位：
週一至週四每人1480元+10%；週五及週日每人1580元+10%

3.台北老爺大酒店「4人同行1人免費」

圖／台北老爺大飯店官網
圖／台北老爺大飯店官網

台北老爺大酒店Le Café咖啡廳推出「2人8折、4人同行1人免費」平日獨家優惠，活動截至4/30。值得一提的是，本季Le Café主打經典台味酒家菜，強調「肉多、吃飽、份量大」，吃得到「魷魚螺肉蒜」、「酥炸鮮魚」、「炸芋餅」、「香菇蚵嗲」、「冷盤」、「五柳枝魚片」等品項，菜色輪番上陣、採不定時更新，搭配人氣甜點區，為另一五星飯店BUFFET選項。

Le Café原價收費標準位：
成人午餐每位1020元+10%；晚餐每位1120元+10%

4.台北新板希爾頓飯店「悅市集」360元開吃

圖／新板希爾頓飯店官網
圖／新板希爾頓飯店官網

除了五星BUFFET吃到飽，許多飯店也首度新增半自助式餐飲，讓小資族省錢也能吃飽飽。台北新板希爾頓飯店「悅市集」3/25起正式加入此消費型態，平日週一至週四全天、週五午餐任選一道主餐，即贈沙拉吧吃到飽，主餐包括義大利麵、燉飯、肋排、鴨胸共16款，最低360元+10%即可享有自助沙拉吧、湯品、飲料、甜點、水果吃到飽，週五晚及週末則恢復供應全自助式BUFFET。

5.板橋凱撒飯店Semi-Buffet 390元爽嗑自助吧

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

板橋凱撒大飯店的朋派自助餐即日起推出「Semi Buffet半自助式」餐飲型態，4/30前只需390元+10%即可無限享用義大利麵、燉飯、炸物、甜點與飲料，6歲以下孩童直接免費，讓全家都能一起舒適用餐，活動限週一至週五午餐、週日至週四晚餐。

而即日起至4/30，凡2人同行且均加購主菜，可享低價主菜者半價優惠，4人同行並均加購主菜，則享低價主菜者一人免費，不論2人或4人的折扣都含沙拉吧及主菜，原價10%服務費另計，主菜選項含戰斧豬排、龍蝦、鮭魚、牛排等。另外，4/30前壽星亦有全自助式「2人同行1人半價、4人同行1人免費」專屬優惠，揪團聚餐最合適。

朋派自助餐全自助式BUFFET原價位：
成人每位950元+10%

6.宜蘭綠舞觀光飯店「半自助餐」房客再享75折

圖／宜蘭綠舞提供
圖／宜蘭綠舞提供

宜蘭綠舞觀光飯店內的「蝶舞咖啡廳」加入半自助式陣容，有別於其他飯店，作為休閒飯店的宜蘭綠舞特別於假日推出此活動，即日起的週五至週日晚餐時段將調整為「半自助餐」，每位980元+10%，若為房客則再享75折優惠，折扣到來809元。若食量大的人也可考慮主餐二選一吃到飽專案，3/31起至5/9止可從5盎司「特級翼板牛排」、「松露脆皮香烤雞」擇一無限加點，每成人價格1280+10%，代表加價300元就能爽吃牛排。

宜蘭綠舞Semi-Buffet優惠
成人每位980+10%；主餐二選一吃到飽每位1280+10%

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