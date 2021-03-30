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3天連假限定！奶酥界愛馬仕「正面奶酥」快閃高雄愛河　現烤黑可可厚片必搶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／正面奶酥臉書專頁、官網
圖／正面奶酥臉書專頁、官網

吐司控要尖叫！高雄發跡的超夯網購美食「正面奶酥」，憑藉高品質的奶酥醬及現烤奶酥厚片備受喜愛，搭配厭世臉的反差萌包裝十分經典，但因採全手工製作，需要極大耐心等候才有機會買到及品嘗，受封「奶酥界愛馬仕」。本次「正面奶酥」宣佈將於4月連假快閃愛河河畔市集，限時3天，讓粉絲們興奮直呼：「這次一定要買到！」

圖／正面奶酥臉書專頁
圖／正面奶酥臉書專頁

無實體店面的「正面奶酥」此次將於4/2至4/4，連假期間驚喜登場高雄愛河「ARTFOOD SPACE河畔美食市集」。現場預計販售濃郁奶香「經典原味」和苦甜的「腹黑可可大人味」的現烤厚片，其中黑可可款更被讚譽濃郁且令人上癮，巧克力愛好者必搶。此外，凡買厚片則可購入限量罐裝抹醬乙組，數量極少，口味依現場為主，不想預購等候的饕客務必提早出擊，把握這波實體活動立馬開吃啦！

圖／正面奶酥臉書專頁
圖／正面奶酥臉書專頁

愛河ARTFOOD SPACE河畔美食市集

活動時間：4/2-4/4 14:00-21:00
活動地點：愛河‧河西路

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