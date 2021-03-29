「海底撈」出泡麵了！7-11搶先開賣酸辣、番茄牛肉冬粉　限時優惠別錯過

深夜想吃海底撈，卻懶得出遠門到門市用餐嗎？現在只要到周邊的7-ELEVEN超商，就能輕鬆滿足嘴饞慾望！超人氣連鎖火鍋品牌「海底撈」繼推出火鍋湯底、自煮火鍋套餐，這次首度挑戰泡麵系列，讓饕客在家簡單泡熱水就能開吃，目前7-ELEVEN 4/20前還推出限時優惠價，想嘗鮮的粉絲千萬別錯過！

圖／IG@ivychen0929授權

海底撈人氣酸辣鍋、番茄鍋此次變身「酸辣牛肉冬粉」、「番茄牛肉冬粉」，於7-ELEVEN獨家率先開賣。杯麵的包裝比起以往的商品來得小巧方便，另一亮點莫過於其有別於一般泡麵的調味包，像是「酸辣牛肉冬粉」竟含6大調味包，拆開後會有湯底、配料包、牛肉調理包、調味粉、醋汁包甚至油炸花生，統統倒入後，泡入熱水等候3至5分鐘即可食用。整體滋味偏麻，帶有濃郁花椒味，但不會太鹹或過油，搭配吸油的冬粉口感佳，喜愛重口味的人可以考慮試試。

圖／編輯拍攝

而不吃辣的粉絲也可選擇「番茄牛肉冬粉」，湯頭主打番茄湯底，附有牛肉調理包、乾燥配料包及冬粉，味道較為清甜爽口，當宵夜也不會過於負擔。兩款每盒售價99元，全台海底撈門市也預計於四月中下旬開賣，而即日起至4/20若至7-ELEVEN購買，則享89元特價，想搶先品嘗衝附近的小七就對了！

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