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五星飯店吃到飽「4人同行1人免費」！台北老爺Buffet優惠到4月底，一泊二食專案也要收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台北老爺提供、台北老爺大飯店官網
圖／台北老爺提供、台北老爺大飯店官網

五星級飯店吃到飽優惠快收！台北除了有晶華飯店柏麗廳「穿白衣就半價」的優惠，台北老爺大酒店截至4/30也推出了Le Café餐廳自助BUFFET「4人同行1人免費」好康，還新推一泊二食住房專案，老饕先看就對了！

圖／台北老爺提供、台北老爺大飯店官網
圖／台北老爺提供、台北老爺大飯店官網

台北老爺酒店內有三間主題餐廳，日式、廣式粵菜、西式皆有，其中Le Café咖啡廳提供自助式無國界料理料理，現切豬腳、牛排等異國美饌、生魚片、壽司、海鮮冷盤等皆無限供應。而本季Le Café主打經典台味酒家菜，強調「肉多、吃飽、份量大」，準備了如「魷魚螺肉蒜」、「酥炸鮮魚」、「炸芋餅」、「香菇蚵嗲」、「冷盤」、「五柳枝魚片」等豐富菜色，所有品項輪番上陣、採不定時更新，搭配人氣甜點區，饕客絕對要吃爆。即日起至4/30，凡於平日到店用餐，2人可享8折優惠，4人同行則可享1人免費，省錢大啖飯店美食。

圖／台北老爺大飯店官網
圖／台北老爺大飯店官網

此外，台北老爺也祭出「老爺 享食光」一泊二食方案，6/30前入住享客房乙晚，皆含兩客早餐（4/6起平日半自助式套餐、假日為自助自助式早餐），住宿期間再彈性加碼附送飯店餐廳美食。活動分為「3688起方案」享中山日本廳雙人日式下午茶、「4288起方案」為LeCafe'咖啡廳BUFFET、「5288起方案」明宮中餐廳平日雙人自助餐，提醒大家餐廳須事先完成訂位，更多詳情請以官方為準。

Le Café

自助吃到飽原價收費標準：成人午餐每位1020元+10%；晚餐每位1120元+10%

優惠：4/30前2人用餐8折，4人同行1人免費

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