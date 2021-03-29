別只喝牛肉湯！ 10間觀光客、在地人熱議「台南鍋燒意麵」鮮甜湯頭讓你一吃成主顧

來台南玩必吃小吃！

享有著「美食之都」美譽的台南，觀光客來到這裡不外乎就是爆吃一頓，台南人也以自己家鄉美食為傲！而除了牛肉湯、擔子麵，台南的「鍋燒意麵」也是不能被忘記的美食之一，像古早味紅茶一樣，鍋燒意麵也各有不同的「流派」，像是清淡湯頭、甜口派、配料派等，每一種都各有擁護者！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，從2018到2021年，網友熱議的「10間台南鍋燒意麵」，究竟有哪些店家是網友推薦來台南必吃的店，趕緊筆記起來，清明連假來台南朝聖一波！

image source:FB/劉妹鍋燒意麵

NO.10 閒情茗品屋

有超過30年歷史的「閒情茗品屋」其實是一間早餐店，是許多在地台南人的口袋名單，店內販賣鍋燒意麵、吐司、餐包等餐點飲品。閒情的鍋燒意麵用傳統的小鋼鍋墊上木頭，吃起來別有一番風味，湯頭能夠品嘗到濃濃的胡椒味，由於穿越推理神劇《想見你》來這邊取景，也讓閒情成為觀光客來台南玩的朝聖地標之一。

地址：台南市南區金華路二段57巷97號

image source: 網路溫度計

NO.9 小豆豆鍋燒意麵

如果你是來台南遊玩的觀光客，相信你Google「台南」、「鍋燒意麵」一定會跑出「小豆豆」，複合式餐飲老店小豆豆除了鍋燒意麵還有賣刨冰，熱呼呼的鍋燒意麵用油炸後的意麵＋柴魚湯頭，再搭配火腿、油條、魚板、黑輪等古早味的配料，吃完再來一碗紅豆牛奶冰超享受，不過有吃了好幾年的在地人表示「味道有點變了」、「少了淡淡的柴魚味」。

地址：台南市中西區樹林街二段105號

image source: 金屋旅棧一台南環保藝文旅店

NO.8 松霖鍋燒始府

外觀超文青的「松林鍋燒始府」是台南安平的打卡聖地之一，但比起百元有找的鍋燒意麵，松林的單價較高，最便宜的小碗原味鍋燒要價80元，青蔥跟沙茶另外放的設計讓網友大讚「很貼心」，麵裡的胡椒肉則是讓網友忘不了的好滋味，雖然口味還是受到喜歡人喜愛，但價格較高也勸退許多台南人，感嘆「價格變貴，大概只有觀光客吃的起，真是可惜」。

地址：台南市安平區安北路425-427號

image source: 松霖鍋燒始府

NO.7 李媽媽民族鍋燒老店

本來位於赤崁樓旁的「李媽媽民族鍋燒老店」經營超過55年，近年搬到忠義路上，但好味道一樣沒有改變，李媽媽民族鍋燒意麵沒有太多的火鍋料，取而代之的是炸蝦及炸魚，但泡湯泡太多會濕濕爛爛的，許多網友反應很影響口感「覺得分開放比較好吃」，但網友大讚「湯頭鮮甜好好吃」、「很道地的台南口味」，除了鍋燒意麵，李媽媽還有提供活魷魚、水餃，也是網友到訪必吃的品項之一。

地址：台南市中西區忠義路二段197號

image source: 民族鍋燒老店

NO.6 小茂屋

從學生時期吃到結婚生子的代表老店「小茂屋」，也是台南鍋燒意麵的熱門店家，比起重視配料的鍋燒意麵，小茂屋更加純粹，只有肉、蛋、高麗菜及甜不辣，麵體偏硬有嚼勁，網友最推的吃法是加入店內的辣味粉「香辛而不辣口」，網友表示「小茂屋就像統一肉燥麵一樣，太久沒吃會想念」、「回憶中的味道」，不過有些網友認為「湯像調味粉泡的」、「沒什麼料吃完很空虛」。



地址：台南市東區長榮路三段40號

NO.5 伍捌鍋燒

伍捌鍋燒位於台南健康路上，附近有家齊女中、台南高商，是學生放學期待的好味道，伍捌鍋燒提供原味、泡菜、咖哩、味增、麻辣5種口味，老闆每日用新鮮大骨熬湯，其中泡菜湯頭是網友狂推的品項之一，大骨湯頭裡有鮮蝦的海味、醃製肉片的香味，加上泡菜交織出鮮甜酸辣的口感，讓人一口接一口停不下來，網友大讚「喝得出來老闆的用心」、「蝦子新鮮好吃！」

地址：台南市南區健康路一段393號

image source: 伍捌鍋燒總店

NO.4 林媽媽鍋燒意麵

台南麻豆的必吃美食之一「林媽媽鍋燒意麵」，早上6點就營業，堪稱是麻豆人從小吃到大的美味，用大骨熬製的湯頭清淡鮮甜，還能喝到濃濃白胡椒的香味，麵體柔軟度適中，泡久也不會有吃爛麵團的感覺，配上貢丸、黑輪、小白菜等基本配料，在戳破半熟蛋和著意麵吃，又多了一股蛋香，簡直絕配，網友大讚「跟小時候的口味一模一樣」、「湯頭濃郁料實在」。

地址：台南市麻豆區復興街32-1號

image source: 麻豆林媽媽鍋燒意麵

NO.3 醇涎坊

古早味鍋燒意麵「醇涎坊」座落在台南小吃一級戰地保安街，同樣也是早上6點就開始營業，是許多老台南人的早餐首選，醇涎坊的特色在於配料會放兩塊炸魚、魚板、油條，吸滿湯汁的意麵濕潤卻不軟爛，是征服老饕的關鍵之一，但由於湯頭超甜，許多網友笑稱「不愧是台南名店」，但有些吃不慣甜口的觀光客則表示「湯甜到我喝不下去」、「還是喜歡清淡一點的湯頭」。

地址：台南市中西區保安路53號

image source: 騎機車全台吃透透玩透透

NO.2 誠實鍋燒

隱身在小巷子的「誠實鍋燒」是台南人私藏名單之一，湯頭清爽不油膩，且配料完全沒有火鍋料，還放入香菇、玉米筍及大把青菜，是想品嚐清甜湯頭的好選擇，網友大讚「吃得到原味的好料理」，店裡還有提供厚片吐司及烤布丁，不過有網友表示「份量較少」、「吃完有點空虛沒有滿足感」，但整體來說網友對口味十分滿意。

地址：台南市中西區西門路一段702巷12號

image source: 誠實鍋燒

NO.1 劉妹鍋燒意麵

始於台南歸仁的劉妹鍋燒意麵，目前全台共有23間分店，其中台南就有8間，他們的鍋燒口味高達15種，從原味、泡菜、海鮮，到獨特的泰式酸辣、番茄、咖哩、青醬應有盡有，網友大讚「麵體口感很好，不會爛爛的」、「湯頭很鮮很好喝」，其中牛奶鍋燒是許多網友必推口味之一「湯頭很香濃很順口」、「喝光也不膩」，如果不喜歡吃火鍋料的人，也可以請店家協助換成蔬菜唷！

歸仁總店地址：台南市歸仁區大通路78號

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月24日至2021年03月23日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台南鍋燒意麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」