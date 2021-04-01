4月連假「咖啡手搖＋美食」20家優惠整理！孩童免費吃、手搖買1送1、星巴克半價喝

4月來襲，相信不少人已做好準備迎接清明、兒童節連假，今天就為大家統整20大品牌的限時優惠，一篇搞定人氣美食、超商飲品、咖啡、手搖、甜點等，不僅有限定買一送一、姓名身份證對對碰，還有孩童整月免費吃活動，趕快把握這波好康，用小確幸開始美好的假期吧！

｜超商咖啡、星巴克｜

星巴克「第二杯半價」：4/2至4/5

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克4月連假推出「春遊團聚星巴克」，活動期間凡穿戴花朵衣服或相關配件到店，購買兩杯大杯或以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第2杯半價優惠，可藉此機會開喝草莓星冰樂。每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，優惠品項依各門市現貨為準。

OKmart「咖啡買2送2」 ：4/2至4/5

圖／OKmart提供

OKmart 4/2至4/5期間推出會員限定「大杯莊園美式咖啡、拿鐵」同品項買2送2，巧克力控也有大杯經典可可第2杯7折優惠，飲品不限冷熱。

全家咖啡6折起、金萱鮮橙青茶29元：4/1至4/5

圖／全家便利商店提供

全家便利商店本次推出線上活動，4/1至4/5透過隨買跨店取可購入28杯特大杯Let's Café經典美式、22杯特大杯經典拿鐵1000元優惠，最低平均一杯35元達6折。而4/2至4/5全家會員到門市可享私品茶金萱青茶、金萱鮮橙青茶、青梅檸檬飲29元優惠價，4/6開工亦有單品拿鐵、美式買6送6優惠。

｜甜點手搖｜

辻利茶舗「買一送一」：4/2至4/5

圖／辻利茶舗提供

抹茶控愛店之一「辻利茶舗」日前新推3款春櫻商品「櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋」、「春櫻濃抹茶鬆餅套餐」及「春櫻奶蓋輕抹茶」，只要名字與「ㄔㄨㄣ」或「一ㄥ」同音，即可擲骰子抽優惠，最高可任選一款新品免費吃。另外，4/2至4/5凡於新竹巨城快閃店，還有獨家買一送一，購買「辻利濃茶卷（切片）」即贈「辻利抹茶拿鐵」，每人限購1組，每日限量20組。

SHARE TEA「迷你版QQ珍珠鮮奶」兒童免費喝：截至4/30

圖／SHARE TEA提供

手搖品牌「SHARE TEA歇腳亭」配合兒童節，為不能喝茶的小朋友推出迷你版的「QQ珍珠鮮奶」，即日起至4/30，身高140cm以下或7歲以下兒童到店，完成打卡步驟且家長消費滿50元，即可免費獲得一杯孩童版珍奶。

珍煮丹「3碼中2碼」第二杯5折：即日起至4/5

圖／珍煮丹提供

珍煮丹3月推出視覺系「美麗境界-莓極限」新品，即日起祭出身份證對對碰活動，截至4/5凡對中「3、1、4」任2碼，到店即可用「第2杯5折」購買「初雪莓果雪沙」或「櫻紅莓果紅茶」。

奎克咖啡ｘ飲冰室茶集「2杯現折100」：即日起至4/30

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡首度攜手超商人氣飲品「飲冰室茶集」打造3款季節新品，「烏龍奶茶冰沙」、「紅奶茶冰沙」、「綠奶茶冰沙」分別嚴選飲冰室茶集的經典奶茶為基底，搭配Q彈珍珠、茶凍與特調慕斯，茶香尾韻十分迷人。每杯售價150元，4/30前只要加入奎克LINE好友（@cuiqu），憑LINE優惠券到全台門市消費任2杯最新「詩光投影」奶茶系列冰沙，現折100元。

1011 SIPTEA指定品項買一送一：4/2至4/5

圖／1011SIPTEA臉書專頁

憑藉史努比聯名虜獲不少粉絲的1011 SIPTEA，連假期間購買兩杯容量、冰熱、口味一致的「茉莉綠茶」、「烏龍茶」或「日月潭紅茶」，即享買一送一優惠，每日限量50組。

85度Cｘ肯德基「消費即贈買1送3小白單」：截至4/5

圖／85度C臉書專頁

即日起至4/5凡到85度C門市消費，即可獲得一張肯德基「買1送3」發票小白單優惠券，憑券購買咔啦雞腿堡即可獲得1顆原味蛋撻、小份香酥脆薯及一杯中杯冰紅茶。另外，4/11前到肯德基消費則可獲得85度C「超值經典餐」特價99元的發票小白單。

頂呱呱ｘ美國功夫茶4大開幕優惠：4/1至4/17

圖／頂呱呱提供

為慶祝頂呱呱旗下的美國功夫茶101店開幕，活動當天將免費贈送Hersheys'聯名「好時光歐蕾」，現省85元，一日限定、限量50杯。而截至4/7單筆消費滿200元，即贈原味雞腿兌換券乙張，限量500張。另外，101店即日起至4/9每天將推出一款「101元套餐」，4/10至4/17則享大杯好時光歐蕾買一送一，現省95元，優惠為101店獨家限定。

｜美食｜

圖／串家物語提供

主打日式串炸DIY吃到飽的「串家物語」於南港、板橋和台中皆有分店，為歡慶兒童節截至4/5祭出專屬好康，訂位成功者「未滿12歲孩童」到店可享「免費用餐」優惠。活動期間為每日12:00至14:30、17:30至19:00，每時段各限10組孩童，每位大人限配1位孩童，其餘時段則不限制。

嚕嚕米餐廳「兒童餐免費吃」：4月平日

圖／嚕嚕米主題餐廳提供

「Moomin Café嚕嚕米主題餐廳」4月祭出特別優惠，凡於平日到店用餐，2位大人與1名12歲以下孩童同行，且2名大人皆點購鹹食套餐，即贈一份「粉紅醬培根義大利麵」兒童餐。而4/2至4/5期間，12歲以下孩童點用兒童餐，即免費贈送價值60元的「角色徽章」一枚。

TGI FRIDAYS豬肋排、牛排「買一送一」：4/2至4/4

圖／TGI FRIDAYS Taiwan官網

全台TGI FRIDAYS將於4/2至4/4推出買一送一活動，4/2當天到店用餐、出示品牌臉書指定畫面可享「炭烤豬肋排」買一送一；4/3至4/4凡消費任2杯飲品，則享12盎司「肋眼牛排」買一送一，消費任4杯飲品則有買二送二，代表四人聚餐一人一杯飲品就可一人一份半價牛排。不過牛排優惠品項配菜將固定搭配季節時蔬、薯條，無法額外選擇。

摩斯漢堡「薯條、冰紅茶免費兌換」：截至4/30

圖／摩斯漢堡提供

即日起至4/30，凡購買摩斯漢堡指定餐點現省30元。其中首波優惠點購草莓蒟蒻茶歐蕾、摩斯蒟蒻凍檸茶等7款人氣飲品，任選2杯現省30元，截至4/11。另外，4/30前小朋友可至門市櫃台索取活動專用繪圖紙，完成上色後出示即可免費兌換小份薯條或一杯中杯冰紅茶，每店限量100份。

漢堡王8款餐點「買一送一」：截至4/7

圖／漢堡王提供

即日起至4/7，持「任一品牌優惠券」到漢堡王門市，可享小華堡、脆洋蔥牛肉堡等8款暢銷指定品項「買1送1」優惠。漢堡王也同步祭出全新優惠券，包含薯條買一送一、100元套餐等，截至5/31皆可適用。

更多詳情：漢堡王出招！愚人節「隨便一張優惠券」8款餐點「買1送1」

樂雅樂「薯條1元、牛雞雙拼第2份半價」：截至4/5

美國安格斯紐約客牛排&香料雞腿排，限時享「第2份半價」。圖／樂雅樂提供

源自日本的連鎖家庭餐廳「樂雅樂」即日起推出限時特價，4/5前凡提前預訂，可享美國安格斯紐約客牛排及香料雞腿排「第2份半價」，若帶12歲以下小朋友到店用餐，只要加價1元，即可吃到價值160元的「薯條澎派盤」，每桌限2組。

豆付集團4品牌「韓式炸雞買1送1」：截至4/5

圖／豆府集團提供

豆付集團配合清明連假，集結旗下超夯韓式品牌涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂，一併推出「韓式炸雞買一送一」的期間限定優惠。即日起至4/5凡至4家品牌用餐，點購韓式炸雞系列餐點，即可獲得一張韓式炸雞兌換券。

延伸閱讀：

．全台20處「孩童免費入園」連假優惠！13大森林遊樂區、宜蘭農場、樂園

．香格里拉遠東Café、晶華柏麗廳「5折」吃到飽！4月全台飯店BUFFET優惠特搜