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頂呱呱「180元一斤雞」辣味也登場！連2天大口吃肉，4月再享手搖第二杯5折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

肉肉控有福啦！！頂呱呱不定時推出的「一斤雞」活動備受粉絲喜愛，這次好康落在3/30、3/31，比以往慣例加開一場，一連兩天推出180元「澎湃一斤雞」，選項更首度推出辣味炸雞，讓大家原味、辣味接力品嚐。

一斤雞為秤重販售，原味炸雞一般含8至9塊雞不等。圖／頂呱呱提供
一斤雞為秤重販售，原味炸雞一般含8至9塊雞不等。圖／頂呱呱提供

頂呱呱即將於3/30及3/31輪流推出兩種口味的一斤雞快閃優惠，每份600g原價258元只要180元，為不少炸雞愛好者期待的活動之一。3/30可享經典「原味一斤雞」，3/31則有首次亮相的「辣味一斤雞」，除了強調香而不辣的涮嘴滋味，4塊大炸雞的重量級份量亦是一大亮點，活動當天凡到全台頂呱呱門市點餐，即享180元特價。提醒大家，電話及APP預約點餐不適用此活動，每人限購2份，各店數量有限售完為止。

大杯「好時光摩卡」原價110元、「好時光歐蕾」售價95元、「好時光棉花糖」原價105元。圖／頂呱呱提供
大杯「好時光摩卡」原價110元、「好時光歐蕾」售價95元、「好時光棉花糖」原價105元。圖／頂呱呱提供

此外，頂呱呱旗下品牌「美國功夫茶」為歡慶11週年慶，將於4/1起至4/30推出HERSHEY'S巧克力聯名手搖「第2杯5折」優惠，包含喝得到濃郁鮮奶的「好時光歐蕾」、螞蟻人會愛的冰沙「好時光棉花糖」、大人味「好時光摩卡」，活動限大杯相同品項、冰熱。

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