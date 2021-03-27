米其林「PRIME ONE牛排館」　全新海陸美饌精選料理 邀饕客嚐鮮體驗

PRIME ONE牛排館提供饕客品味奢華牛排盛宴新選擇，搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，以乾式熟成或濕式熟成來呈現牛排不同風味，此外也提供嚴選豬排、羊排、海鮮等頂級主菜，透過料理經驗豐富主廚團隊精湛廚藝與外場貼心服務，完整呈現出高級牛排館奢華料理，靜謐的空間，將帶來精采、迷人食尚體驗。

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館的包廂；圖片來源／台北花園大酒店提供

「PRIME ONE 牛排館」周年慶3/29壽星二人同行享66折

春意盎然，餐桌增添繽紛春意。曾獲米其林餐盤推薦的PRIME ONE牛排館，為提供饕客全新食感體驗，自2021年3月22日起推出多款新菜色，包括美國蛇河農場極黑和牛金牌紐約客、台灣小春雞、漁夫風燉海鮮、墨魚海鮮燉飯及奶油焗龍蝦尾…等，除了經典牛排美饌，增加了選擇多樣性，單點880元+10%起，套餐1,880元+10%起，內含特製手工麵包、精緻冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主菜、配菜，最後可挑選桌邊服務甜點車的五種法式甜點，餐點道道驚喜饕客的味蕾，3/29壽星二人同行套餐再享66折。

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館的桌邊甜點車；圖片來源／台北花園大酒店提供

西區頂級牛排餐廳「PRIME ONE 牛排館」，無論乾式或濕式熟成盛宴，時刻擄獲饕客芳心，優秀料理團隊精湛廚藝更為PRIME ONE牛排館的每道奢華料理注入美味靈魂。開幕周年慶，生日優惠二重奏，第一重，凡為「3月29日當日壽星」出示身分證或健保卡…等證明文件，於2021年3月29日至3月31日用餐，二人成行點用套餐即享66折+10%優惠；第二重，非3月29日當日壽星也別失望，於2021年3月29日至4月30日期間，二人同行點用套餐系列即贈半隻龍蝦，四人同即贈一隻龍蝦，以此類推，以超值價格品嘗米其林餐盤推薦奢華料理。

在地食材融合New Cuisine，食尚品味首選餐廳

乾式熟成風味牛排近年蔚為風潮，「美國Prime乾式熟成28天肋眼牛排」即為PRIME ONE牛排館經典的的明星菜品，備受饕客喜愛，縈繞濃郁肉脂香使人垂涎欲滴，專業的乾式熟成室，搭配喜馬拉雅岩鹽牆，在熟成過程中，利用牛肉本身的天然酵素與微生物分解肌肉纖維，使肉質軟嫩多汁，鹽磚牆則釋放出鹽分於空氣並滲入牛肉中，增添甘甜鹹香風味，待時間淬煉出昇華風味。優質的肉品、嚴格的溫濕度控管、良好的熟成環境、主廚團隊精湛的廚藝，使之打造出令人驚嘆的美味。

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館的乾式熟成肋眼；圖片來源／台北花園大酒店提供

PRIME ONE牛排館另一經典菜品「濕式熟成30天老饕牛排」，老饕部位為肋眼上蓋肉，稀少珍貴，油花如大理石般分佈，軟嫩適口，而此次新推出的「 美國蛇河農場極黑和牛金牌紐約客」，美國蛇河農場擁有絕佳培育的自然環境，以日本黑毛和牛、美國安格斯牛混種的極黑和牛，遵循日本和牛孕育方式，以高品質穀物飼養長達20個月，造就均勻分布的油花、奶油般的滑順口感與馥郁肉香，美味在舌尖綻放。

此外另新增數道非牛肉主菜，讓饕客享受不一樣的味覺體驗。「台灣小春雞」，選用以台灣土雞與桂丁雞品種做改良的「岩生·小春」，科學化管理飼育方式與嚴謹的保存技術，使肉質保水度高，完整保留最鮮甜的自然風味。另有「墨魚海鮮燉飯」、「奶油焗龍蝦尾」、「漁夫風燉海鮮」…等多款海鮮料理，嚴選當令食材，讓食客大啖上乘的珍饈海味。

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館的台灣小春雞；圖片來源／台北花園大酒店提供

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館的墨魚海鮮燉飯；圖片來源／台北花園大酒店提供

精選料理

「特製手工麵包」花比麵包坊的麵包絕不用冷凍麵糰，每日凌晨4點，麵包廚就開始上工揉麵糰，並且依照麵糰需要發酵的時間陸續烘焙出爐，現做的麵糰可以增加麵包的口感，讓麵包更加可口，也是讓顧客再三回流的秘訣。而針對PRIME ONE牛排館，花比麵包坊則推出限定的洋蔥麵包與迷迭香麵包共兩款，特別挑選適合佐餐的麵包質地與風味，廣受消費者的好評，加上花比麵包坊的零售門市店是無法買到這兩款，更添兩款麵包的獨特性。

「黑蒜奶油」黑蒜又稱「黑金」，嚴選大蒜置於特定溫度和濕度下，自然發酵與熟成乾燥而成，口感好似蜜餞，全無大蒜的嗆辣刺激，滿溢著水果般的自然酸甜，滋味萬千！將嚴選法國奶油與黑蒜一同打勻，加入特製調味，入口後濃郁奶香和黑蒜芬芳在舌尖綻放，令人著迷。

使用台灣產真鯛，以檸檬與辛香料醃漬，漬成的鮮魚半生半熟，肉質鮮嫩富有彈性，佐上以本地新鮮蕃茄製成的番茄澄清湯，最後加上紫蘇油提味，醬汁清爽順口，使胃口大開，感受南美風情的美味。

嫩口田雞肉以油封的方式處理，讓水分和風味被完整保留，使肉質更顯柔軟，取肉後與洋芋、松露醬拌成內餡，再包裹細碎的麵包粉油炸，佐以新鮮食蔬、羊肚菌及雞骨高湯熬煮濃縮而成的醬汁，金黃咸香酥脆，風味和諧不膩口。

主廚湯品 二選一 (依季節調整)使用老母雞、洋蔥、西洋芹、胡蘿蔔、蒜苗、生薑、丁香等食材與香料，熬煮數小時後過濾取出清湯，再將雞胸肉和蛋白打成泥與蔬菜拌勻，倒入湯中以小火慢煮再次過濾，最後加入烘烤過的菇類與牛肝菌一同燉煮，萃取精華成為上桌的法式澄清湯。湯中的雞肉餃，則是將新鮮雞腿肉打成細緻慕斯，再加入法式磨菇泥，拌成綿密內餡並包入薄透麵皮中，重現經典義大利餃風味。

菠菜蛤蜊巧達濃湯將洋蔥、西芹、紅蘿蔔、洋芋、蒜苗切丁，下鍋炒出香氣，並以奶油、鮮奶油及麵粉製成奶油濃湯基底 ，混入菠菜泥成為翠綠色的奶油菠菜濃湯 ，最後加入鮮美飽滿的蛤蜊肉，香氣十足，入口細膩滑順。

精選主菜

台灣小春雞單點880元+10% 套餐1,880元+10%選用台灣土雞與桂丁雞品種改良的春雞，使用肉桂、小茴香、眾香子、洋蔥、大蒜…等香料醃漬，天然香料來帶出優質食材最原始的美味。獨特爐烤方式使雞肉表面呈金黃色，雞油在烘烤過程中自然流下，外酥內嫩，口感多汁，炭火香氣更顯迷人，再搭佐烤番茄、油封大蒜及風乾葡萄，細品味美鮮甜的誘人風味。

墨魚海鮮燉飯單點880元+10% 套餐1,880元+10%將透抽、明蝦以乾煎方式料理，起鍋熱橄欖油炒香洋蔥、蒜末後加入白酒與蔬菜高湯，再倒入墨魚汁與義大利米拌煮，最後將乾煎海鮮鋪於燉飯上並綴以苜蓿芽。米粒在燉煮後完整且稍帶米芯，為七分熟的彈牙口感，墨魚汁完整包裹米粒吸收精華，明蝦的鮮甜、透抽的食感與米粒的食感，每一口都幸福滿溢。

奶油焗龍蝦尾單點1,080元+10% 套餐2,080元+10%選用尼加拉瓜龍蝦尾，取出蝦肉後，蝦殼內填入普羅旺斯燉菜與扁豆，在蝦肉淋上大蒜奶油，並將蝦肉置於蝦殼上進爐烘烤，盤底鋪上特別的煙燻甜椒醬，將甜椒碳烤並剝除略焦的表皮，剩下的甜椒果肉滲入微微煙燻味，再打成細緻醬汁，烘烤的蔬菜軟嫩清甜，蒜頭與奶油的風味結合龍蝦肉本身的鮮甜，再與炭烤煙燻風味相互作用使味道更為迷人深沉。

單點1,680元+10% 套餐NT$2,680元+10%選用特級奶油乳化於用牛番茄、蒜頭、洋蔥及羅勒製成的番茄基底醬汁，再將透抽、干貝、明蝦、 時令鮮魚…等先以橄欖油乾煎帶出香氣，再與淡菜一同混入醬汁中燉煮，特製紅醬的酸香結合海鮮的美味精華，彈牙適口，鮮腴味美，成就出經典義式風情。

單點2,080元+10% 套餐3,080元+10%美國蛇河農場(Snake River Farms)擁有絕佳培育的自然環境，以日本黑毛和牛、美國安格斯牛混種的極黑和牛，遵循日本和牛孕育方式，以天然的高品質穀物飼養長達20個月，造就均勻分布的油花與奶油般的滑順與馥郁肉香。選用美國蛇河農場極黑和牛炭烤烙痕後，並回溫使其將肉汁保留，最後出餐時再用高溫上火烤箱將肉的表面烤至上色，酥脆表皮軟嫩內裡在齒間碰撞，每次咀嚼皆溢出油香肉汁，美味化在嘴中而香氣久久不散，使人回味無窮。

單點3,180元+10% 套餐4,180元+10% 雙人套餐5,180元+10%PRIME ONE 牛排館特地打造的百萬乾式熟成室自行熟成獨家風味的21天肋眼牛排，配置喜馬拉雅岩鹽牆，在熟成過程當中，牛肉本身的天然酵素與微生物分解肌肉纖維，使肉質軟嫩多汁，岩鹽磚牆釋放出鹽分於空氣且滲入欲熟成牛肉中，增添牛肉的甘甜與鹹香，味道更具豐富與層次。主廚將肋眼先以高溫800至1000度烤製，高溫會瞬間把肉汁鎖住，待表面微熟後，放入保溫箱中以48度回溫，賦予牛肉獨有風味，再用平板煎至理想熟度，增加牛肉表層焦香風味，靜置五到十分鐘，讓中心高溫均勻傳播至整片牛排，保留甘美肉汁，上桌前送入烤箱烤過，入口後肉味餘韻帶甘甜，沾取夏威夷火山鹽、煙燻鹽、紅酒鹽、法國鹽之花，瞬間增添風味。

單點1,980元+10% 套餐2,980元+10%美國Prime濕式熟成30天老饕牛排，老饕牛排為牛肉上蓋肉，為精華部位，稀少珍貴，富含油花如大理石般分佈，肉質軟嫩適口，濕式熟成30天，風味更臻完美，主廚簡單調味後，以上火高溫烘烤，並回溫使其將肉汁保留，上桌前烤至理想熟度，脂香四溢卻不膩口，每一口都散發出鮮甜牛肉風味。

法國家鄉風味揉合法式浪漫完整呈現給饕客，餐後可任選五款甜點，推薦甜點包括：「法式千層派」，焦糖色的法式千層酥皮夾著香草輕奶油內餡，酥脆外皮與滑順香甜奶油，一口咬下完美層次的食感；「伯爵茶巧克力」以伯爵茶與鮮奶油攪拌靜置10分，使伯爵茶香氣散發，再加入蛋黃、砂糖煮至濃稠狀態，冷卻之後形成濃郁飽滿的慕斯，口感細滑不膩；「百香果巧克力塔」將百香果果泥與鮮奶油拌成酸甜風味餡料，鋪在質地柔軟細密的巧克力香緹奶油上，百香果香氣滿溢，風味和諧；「黑森林」小巧的吊鐘外形似可麗露，實為黑森林巧克力蛋糕，蓬鬆濕潤的蛋糕體與清爽不膩的奶油內餡，完美演繹經典風味。

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館的奶油焗龍蝦尾；圖片來源／台北花園大酒店提供

「PRIME ONE 牛排館」菜單說明

★主菜單點價格 880元起/ 套餐1,880元起★套餐內容含冷前菜、熱前菜、湯品、配菜、甜點、飲品

精緻菜色￭ 墨魚海鮮燉飯 單點880元/ 套餐1,880元￭ 紐西蘭法式羔羊排 單點1,080元/ 套餐2,080元￭ 炭烤伊比利豬老饕 單點1,880元/ 套餐2,880元

嚴選海鮮￭ 奶油焗龍蝦尾 單點1,080元/ 套餐2,080元￭ 漁夫風燉海鮮 單點1,680元/ 套餐2,680元￭ 市場季節鮮魚 單點 時價/ 套餐 時價￭ 炭烤緬因活龍蝦(需預訂) 單點 時價/ 套餐 時價

頂級牛排￭美國Prime濕式熟成30天菲力牛排6oz單點1,580元/ 套餐2,580元￭ 美國杉河農場Prime濕式熟成45天自然牛肋眼牛排12oz單點1,780元/套餐2,780元/雙人套餐3,780元￭ 美國PRIME濕式熟成30天老饕牛排6oz單點1,980元/ 套餐2,980元￭ 美國PRIMR濕式熟成30天丁骨牛排30oz 單點2,180元/ 套餐3,180元/雙人套餐4,180元

自家乾式熟成￭ 美國PRIME乾式熟成21天肋眼心牛排8oz單點1,680元/ 套餐2,680元￭ 美國PRIME乾式熟成28天肋眼牛排12oz單點3,180元/ 套餐4,180元/雙人套餐5,180元

精選和牛￭ 美國蛇河農場極黑和牛金牌紐約客 6oz 單點2,080元/ 套餐3,080元￭ 澳洲9+純血和牛肋眼牛排12oz單點3,480元/ 套餐4,480元 /雙人套餐5,480元￭ 美國蛇河農場極黑和牛金牌肋眼12oz 單點3,580元/ 套餐4,580元/雙人套餐5,580元

單點￭ 冷前菜 380元￭ 熱前菜 380元￭ 湯品 280元￭ 配菜 280元￭ 主廚精緻甜點(甜點服務車) 380元￭ 飲品180元

*以上價格需外加一成服務費

台北花園大酒店 PRIME ONE 牛排館地址：台北市中華路二段1號1樓電話：(02)2314-6611分機3368營業時段：午餐11:30-14:30 (最後點餐時間 14:00)；晚餐18:00-22:00(最後點餐時間 21:30)

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