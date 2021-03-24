薯條+披薩一口享！拿坡里開賣「脆薯披薩」、必勝客「獨享版買1送1」

2大人氣快餐雙重滿足吃法報你知！拿坡里日前開賣超狂「美國瘋脆薯披薩」，讓大家一口享有薯條與披薩的邪惡吃法；而必勝客繼35週年慶後，推出長期買一送一優惠，平日期間點購「紙包筆管麵」，即可免費獲得一個「夏威夷個人比薩」，一個人就能吃得飽足過癮！

拿坡里「美國瘋脆薯披薩」

圖／拿坡里臉書專頁

今天想吃披薩，又嘴饞薯條嗎？小孩子才做選擇，拿坡里直接準備了大小朋友都會愛的「美國瘋脆薯披薩」，以美國馬鈴薯炸成的香脆薯條入餡鬆軟餅皮，佐以辣椒與鹹香醬料，打造全新口感，挑戰大家的味蕾。而新品大披薩原價329元、小披薩229元，活動期間外帶分別只要279元、179元。

必勝客「買紙包筆管麵送個人比薩」平日限定

圖／必勝客提供

早前必勝客35週年慶推出披薩外帶買大送大、外送買大送小，還加碼35元享「夏威夷小比薩」，活動截至4/19。如今跟大家獨享版優惠吃法，即日起至4/30週一至週五（國定假日除外），只要單點一份紙包筆管麵，即可額外獲得夏威夷個人比薩，下班累了點一份就能吃飽飽，提醒大家板橋車站店及左營車站店不參與活動。另外，一家三口還可選擇外帶、外送「買一送二」好康，只要訂購大比薩，即贈2份紙包筆管麵，份量剛剛好。

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